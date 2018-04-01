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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1717171817191720
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11

  hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США!
Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.

У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты.
Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html

Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён.
Уже 10 лет ими машешь без толку...
Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 06:32

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США!
Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.

У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты.
Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html

Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён.
Уже 10 лет ими машешь без толку...
Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....

Не медаль, но орден!
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  #<1 ... 1717171817191720
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