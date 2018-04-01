hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
Не медаль, но орден! В гараже и погребе резерв стратегического запаса. Создан в начале зимы с подачи этого оракула.