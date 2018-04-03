RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1717171817191720
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:11

  hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США!
Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.

У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты.
Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html

Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён.
Уже 10 лет ими машешь без толку...
Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 06:32

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США!
Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.

У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты.
Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html

Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён.
Уже 10 лет ими машешь без толку...
Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....

Не медаль, но орден!
В гараже и погребе резерв стратегического запаса. Создан в начале зимы с подачи этого оракула.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 321
З нами з: 27.05.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00

  наблюдательный написав:Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.

Опять ВВП. Я перед этим только что написал о ВВП, вы не слышите. Бот? Напишу еще раз.
Торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19682
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:02

  наблюдательный написав:У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху .

Но валютные пару при этом они весь день отображали.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19682
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:47

hxbbgaf Форекс внезапно внебиржевой рынок.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4966
З нами з: 18.12.08
Подякував: 270 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1717171817191720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13097)
03.04.2018 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.