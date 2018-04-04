hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
Не медаль, но орден! В гараже и погребе резерв стратегического запаса. Создан в начале зимы с подачи этого оракула.
наблюдательный написав:Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
Опять ВВП. Я перед этим только что написал о ВВП, вы не слышите. Бот? Напишу еще раз.
Торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.
На форексе безбожники, а на биржевом рынке все аки агнцы? И азиаты же торговали, у них был обычный рабочий день. А информационные ресурсы валютные пары отображали - согрешили уж, так и быть, а товары нельзя отображать - грех. Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:
Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )
Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада!