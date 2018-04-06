hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
hxbbgaf написав:А теперь посмотрите на торговый баланс Японии, Германии и Франции и на торговый баланс США! Календарь календарем, но я же написал, Азия работала, со всеми своими биржами, но информационные ресурсы это проигнорировали и рисовали не изменяющиеся котировки на товарных рынках. При этом валютные пары торговались почти весь день даже после закрытия Азии.
У азиатов своя вера, а у работников западные информ.агентств своя. У них на Пасху принято ходить в церковь и отдыхать, а не писать для вас отчёты. Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков. https://www.1prime.ru/articles/20180328/828654254.html
Так что зачехляй свои махновские знамёна до худших времён. Уже 10 лет ими машешь без толку... Хотя, на медаль заслуженого паникёра форума уже, пожалуй, заработал....
Не медаль, но орден! В гараже и погребе резерв стратегического запаса. Создан в начале зимы с подачи этого оракула.
наблюдательный написав:Что касается США, то рост ихнего ВВП превысил многие прогнозы аналитиков.
Опять ВВП. Я перед этим только что написал о ВВП, вы не слышите. Бот? Напишу еще раз.
Торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.
На форексе безбожники, а на биржевом рынке все аки агнцы? И азиаты же торговали, у них был обычный рабочий день. А информационные ресурсы валютные пары отображали - согрешили уж, так и быть, а товары нельзя отображать - грех. Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:
Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )
Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада!
kalinavalera1 написав:jabba Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров. Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ? Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ?
Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания.
Проходил мимо - посчитал шаги , вышло кубик - 30 на 30 метров в 4 этажа. Правы скорее вы, чем я. " Нову пошту" я перехвалил. Присылают сообщение , что товар у них, приезжаю на следующий день - в 17.00 - ответ - товар на нашей базе, получим его только в 19.00. ( и то не факт?). Приезжайте позже. Позже не могу. Они- " у нас лимит на хранение, 3 дня, потом хранение платное - 15 гр в день, даже если вам прислали всего лишь "кубик мыла" , приезжаю на следующий день - "мы не можем вам выдать - у нас нет электричества". Я им " не могу посвятить неделю жизни что бы приспособиться и забрать у вас бандероль" . Лимит на хранение 5 дней - но с учетом дня прибытия и дня отсылки , то есть реально 3 дня. Из Германии присылали на мое отделение "Привата" - очень удобно было. Наложились еще проблемы - от продавца. С Розеткой было все отлично, когда Розетка имела свой пункт выдачи. Попробую " вашу" Укрпошту. Уже не рекомендую "Нову пошту". Там по-разному. 162 отделение точно не рекомендую. А если бы золото присылали ?
kalinavalera1 А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене.