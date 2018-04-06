Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:15

jabba написав: kalinavalera1 написав: jabba Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.

Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ? Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ? Не, Наш НБУ не большой. И я написал - сотни метров - , а вы написали тысячи. Несколько тысяч там не будет. Вряд ли одна наскребтся. Сколько там этажей? 4 этажа или 5 ? по 120 квадратов на этаже. Это и есть сотни метров.Стоять комп и считать наши данные может и на Барбадосе, но за чем это нам ?Опять таки данные нужно вводить наши, будем нанимать для этого " барбадосцев" ?

Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания. Будете гулять мимо - посчитайте шагами размеры здания.

Проходил мимо - посчитал шаги, вышло кубик - 30 на 30 метров в 4 этажа. Правы скорее вы, чем я." Нову пошту" я перехвалил. Присылают сообщение , что товар у них, приезжаю на следующий день - в 17.00 - ответ - товар на нашей базе, получим его только в 19.00. ( и то не факт?). Приезжайте позже. Позже не могу. Они- " у нас лимит на хранение, 3 дня, потом хранение платное - 15 гр в день, даже если вам прислали всего лишь "кубик мыла" , приезжаю на следующий день - "мы не можем вам выдать - у нас нет электричества".Я им " не могу посвятить неделю жизни что бы приспособиться и забрать у вас бандероль" . Лимит на хранение 5 дней - но с учетом дня прибытия и дня отсылки , то есть реально 3 дня. Из Германии присылали на мое отделение "Привата" - очень удобно было. Наложились еще проблемы - от продавца. С Розеткой было все отлично, когда Розетка имела свой пункт выдачи. Попробую " вашу" Укрпошту. Уже не рекомендую "Нову пошту". Там по-разному. 162 отделение точно не рекомендую.А если бы золото присылали ?