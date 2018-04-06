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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1718171917201721
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:01

  jabba написав:kalinavalera1 А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене.

Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был.
Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ?
kalinavalera1
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