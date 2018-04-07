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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1718171917201721 Додано: Суб 07 кві, 2018 16:01 jabba написав: kalinavalera1 А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене. А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене.

Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был.

Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ? Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был.Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ? kalinavalera1

Повідомлень: 4126 З нами з: 07.05.11 Подякував: 625 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 13:29 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Уже 10 лет ими машешь без толку... Ужеими машешь...

наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:

если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет



вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение

золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500

и может там не остановиться



так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав

просто потому что время пришло наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будетвы посмотрите на сипи. начинается глобальное падениезолото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500и может там не остановитьсятак что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется правпросто потому что время пришло карти Повідомлень: 15 З нами з: 10.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 17:15 карти написав: наблюдательный написав: Уже 10 лет ими машешь без толку... Ужеими машешь...

наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:

если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет



вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение

золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500

и может там не остановиться



так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав

просто потому что время пришло наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будетвы посмотрите на сипи. начинается глобальное падениезолото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500и может там не остановитьсятак что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется правпросто потому что время пришло



Та это понятно, что если синоптики будут прогнозировать каждый день дождь, то он рано или поздно пойдет. Нехорошо, когда у человека нарушено чувство меры и он навязывает это свое нарушенное чувство меры на форуме.



Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума. Точно никто не знает , но если видеть от чего пошел рост - тогда понятнее перспектива. А у нашего абвгджз один штамп на все случаи. Зачем его тиражировать ?

А так очевдно что любой актив - рано или поздно растет. Та это понятно, что если синоптики будут прогнозировать каждый день дождь, то он рано или поздно пойдет. Нехорошо, когда у человека нарушено чувство меры и он навязывает это свое нарушенное чувство меры на форуме.Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума. Точно никто не знает , но если видеть от чего пошел рост - тогда понятнее перспектива. А у нашего абвгджз один штамп на все случаи. Зачем его тиражировать ?А так очевдно что любой актив - рано или поздно растет. kalinavalera1

Повідомлень: 4126 З нами з: 07.05.11 Подякував: 625 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1718171917201721 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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