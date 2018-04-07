Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был.
Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ?