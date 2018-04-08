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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 кві, 2018 16:01
jabba написав:kalinavalera1
А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене.
Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был.
Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ?
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kalinavalera1
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Додано: Нед 08 кві, 2018 13:29
наблюдательный написав:
Уже 10 лет
ими машешь без толку
...
наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:
если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет
вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение
золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500
и может там не остановиться
так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав
просто потому что время пришло
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карти
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Додано: Нед 08 кві, 2018 17:15
карти написав: наблюдательный написав:
Уже 10 лет
ими машешь без толку
...
наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:
если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет
вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение
золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500
и может там не остановиться
так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав
просто потому что время пришло
Та это понятно, что если синоптики будут прогнозировать каждый день дождь, то он рано или поздно пойдет. Нехорошо, когда у человека нарушено чувство меры и он навязывает это свое нарушенное чувство меры на форуме.
Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума. Точно никто не знает , но если видеть от чего пошел рост - тогда понятнее перспектива. А у нашего абвгджз один штамп на все случаи. Зачем его тиражировать ?
А так очевдно что любой актив - рано или поздно растет.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 08 кві, 2018 22:30
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