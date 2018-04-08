Додано: Нед 08 кві, 2018 17:15

карти написав: наблюдательный написав: Уже 10 лет ими машешь без толку... Ужеими машешь...

наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:

если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет



вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение

золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500

и может там не остановиться



так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав

просто потому что время пришло наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент:если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будетвы посмотрите на сипи. начинается глобальное падениезолото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500и может там не остановитьсятак что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется правпросто потому что время пришло

Та это понятно, что если синоптики будут прогнозировать каждый день дождь, то он рано или поздно пойдет. Нехорошо, когда у человека нарушено чувство меры и он навязывает это свое нарушенное чувство меры на форуме.Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума. Точно никто не знает , но если видеть от чего пошел рост - тогда понятнее перспектива. А у нашего абвгджз один штамп на все случаи. Зачем его тиражировать ?А так очевдно что любой актив - рано или поздно растет.