Додано: Пон 09 кві, 2018 12:49

Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума.

Ровно 90 лет назад золото стоило 20,6 доллара за унцию, т.е. выросло с тех пор в 65 раз. А на максимуме росло и в 90 раз. В сентябре 29-го Доу-Джонс поднимался до 350-ти (это считалось пузырем), потом падал до 130-ти (Великая депрессия). Т.е. вырос в 200 раз.В реале же все зависит от денежного предложения. 90 лет назад вся денежная база ФРС вряд ли превосходила 4 млрд. долларов, т.е. была примерно в 1 000 раз меньше, чем сейчас. Между тем ВВП США был тогда близок к 100 млрд., то есть в золотом эквиваленте был всего втрое меньше нынешнего.