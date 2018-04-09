jabba написав:kalinavalera1 А с золотом как раз на Новой Почте проблем нет. Его разрешили к пересылу - можно официально слать, с упаковкой под камеры наблюдения, с полной страховкой. Это не мыло, на котором то ли 11-50 почтовая бандероль то ли 35 гривен Новая Почта - уже критично по цене.
Минимум 35гр. пересылка бандероли даже по городу ,и за наложенный платеж - 20 гр. плюс 5% цены. У меня вышло 70 гр только пересылка на отделение. Поэтому и не в восторге. Там не совсем мыло , но типа того - и вышло по цене в пределах разумного, но совсем не так дешево, как ожидалось , а если учесть проблемы с получением - так вообще полное разочарование ... Буду пробовать Укрпошту - если товар банальный и не особо ценный - у меня в эти два раза товар банальный и не дорогой был. Если золото или что-то ценное - то лучше Нова пошта ?
наблюдательный написав:Уже 10 лет ими машешь без толку...
наблюдальный, вы же знаете что это не аргумент: если гаденыш 10 лет предрекает взлет цены на золото , а его нет , то всё - его и не будет
вы посмотрите на сипи. начинается глобальное падение золото стремится к нижней границе предыдущего коридора в 1500 и может там не остановиться
так что даже идиот, если одно и то же долдонит очень долго, когда-то окажется прав просто потому что время пришло
Та это понятно, что если синоптики будут прогнозировать каждый день дождь, то он рано или поздно пойдет. Нехорошо, когда у человека нарушено чувство меры и он навязывает это свое нарушенное чувство меры на форуме.
Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума. Точно никто не знает , но если видеть от чего пошел рост - тогда понятнее перспектива. А у нашего абвгджз один штамп на все случаи. Зачем его тиражировать ? А так очевдно что любой актив - рано или поздно растет.
Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума.
Ровно 90 лет назад золото стоило 20,6 доллара за унцию, т.е. выросло с тех пор в 65 раз. А на максимуме росло и в 90 раз. В сентябре 29-го Доу-Джонс поднимался до 350-ти (это считалось пузырем), потом падал до 130-ти (Великая депрессия). Т.е. вырос в 200 раз. В реале же все зависит от денежного предложения. 90 лет назад вся денежная база ФРС вряд ли превосходила 4 млрд. долларов, т.е. была примерно в 1 000 раз меньше, чем сейчас. Между тем ВВП США был тогда близок к 100 млрд., то есть в золотом эквиваленте был всего втрое меньше нынешнего.
Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума.
Ровно 90 лет назад золото стоило 20,6 доллара за унцию, т.е. выросло с тех пор в 65 раз. А на максимуме росло и в 90 раз. В сентябре 29-го Доу-Джонс поднимался до 350-ти (это считалось пузырем), потом падал до 130-ти (Великая депрессия). Т.е. вырос в 200 раз. В реале же все зависит от денежного предложения. 90 лет назад вся денежная база ФРС вряд ли превосходила 4 млрд. долларов, т.е. была примерно в 1 000 раз меньше, чем сейчас. Между тем ВВП США был тогда близок к 100 млрд., то есть в золотом эквиваленте был всего втрое меньше нынешнего.
что с чем сравнивать?! Доу на пике 29го или после падения в 3 раза? Почему Доу сразу в золоте?! Золото фиксированное к доллару в 29 или после обесценивания? база ФРС была не 4 а 6, а объем бабла 27. https://books.google.de/books?id=JZ2ZAg ... 29&f=false Короче, если с базой не определились, то и эти "рoст в 200 раз" один с другим нельзя сравнивать.
А главное, при чем золото к доллару, Доу и базе ФРС? почему не взять цены на медь или на нефть или на любой другой биржевой товар?
Kripo написав:А главное, при чем золото к доллару, Доу и базе ФРС? почему не взять цены на медь или на нефть или на любой другой биржевой товар?
Потому что тема ветки у нас не про нефть, не про доллар , а про золото. Нсли вас интересует другой актив или активы - то есть другие тематические ветки. Золото особый актив- и тут общаются те, кому он интересен. Почему мери в долларах ? Так это же у.е. ? Условная единица меры ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 кві, 2018 20:30, всього редагувалось 2 разів.
Понятно рано или поздно золото пойдет в рост, но опять таки интересны тонкости геополитические и макроэкономические, что бы понимать - как долго этот рост продержится и до какого максимума.
Ровно 90 лет назад золото стоило 20,6 доллара за унцию, т.е. выросло с тех пор в 65 раз. А на максимуме росло и в 90 раз. В сентябре 29-го Доу-Джонс поднимался до 350-ти (это считалось пузырем), потом падал до 130-ти (Великая депрессия). Т.е. вырос в 200 раз. В реале же все зависит от денежного предложения. 90 лет назад вся денежная база ФРС вряд ли превосходила 4 млрд. долларов, т.е. была примерно в 1 000 раз меньше, чем сейчас. Между тем ВВП США был тогда близок к 100 млрд., то есть в золотом эквиваленте был всего втрое меньше нынешнего.
Выходит что ВВП США был раньше в 3 раза меньше ? Но ведь это не так ? Вы хотите сказать , что золото недооценено ? У вас не все звенья логической цепочки описаны, я не могу алгоритм уловить. Я по-простому понимаю, что золото - защита от инфляции доллара. Ну хоть какая-то защита. Даже если не сбудутся прогнозы нашего АБВГД. Я не владею так как вы этими цифрами, и не могу их мысленно собрать в одну общую табличку, что бы уловить закономерность между ростом ВВП США , ростом долларовой массы и ценами на золото в долларе. А вы не могли бы эту закономерность конкретно двумя словами описать ? А потом я уже цифры мысленно вставлю. Если индекс ДоуДж. растет то и золото должно расти. Растет не прямо пропорционально ? А вот ВВП - ведь измеряется в долларе - а доллар обесценивается - то есть не факт что ВВП вырос в 3 раза? Вообщем интересно , но собрать до кучи мысль не могу.