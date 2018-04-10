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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:01

  наблюдательный написав:
  Волгарь написав:И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.

Блажен, кто верует...
:)

Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
наблюдательный
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