Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:01
Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
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