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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:01

  наблюдательный написав:
  Волгарь написав:И судя по тому, что доходность РУБЛЕВЫХ десятилетних обязательств снизилась ВДВОЕ - с 14 до 7% годовых, и сейчас находится на уровне 2013-го, вера в устойчивость рубля основана вовсе не на песке.

Блажен, кто верует...
:)

Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:19

Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%

Во-первых, это не легкий ветерок, а угроза настоящей войны с возможными сотнями жертв (прежде всего экипажей американских эсминцев). Во-вторых минус 10% и? И что?
У нас никто не номинирует цены на машины/квартиры/работу (укладку плитки, например)в долларах. Фирмы, торгующие импортом в опте, вроде моей, выставляют счета по текущему курсу, с лагом в несколько месяцев за нами потянется розница (по исчерпанию запасов).
Это минус. С другой стороны с каждой тонны нефти бюджет получает 115 долларов. Плюс 6 рублей - плюс 700 рублей на каждую из 200 млн. т нефти, которую еще продадут в этом году. Да и доходность десятилеток упала с 7 до всего 7,57% годовых.
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Конечно, это только начало - возможен и запрет на покупку российского госдолга, и множество других подобных действий. Но тут уже какие либо прогнозы экономического характера просто не применимы - на войне, как на войне, со всеми вытекающими последствиями. Перефразируя знаменитое изречение Черчиля после Мюнхена в 38-ом о выборе между войной и позором, российское руководство, по моему глубокому убеждению, выберет войну. Что выберет Америка - это, видимо, мы увидим к следующим выходным, когда авианосный ордер из Норфолка приблизится к Сирии.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Перефразируя знаменитое изречение Черчиля после Мюнхена в 38-ом о выборе между войной и позором, российское руководство, по моему глубокому убеждению, выберет войну.


только война Черчилля была против агрессора (агрессоров) а российское руководство само агрессор. Тут подходят цитаты Гитлера.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Потому что тема ветки у нас не про нефть, не про доллар , а про золото. :mrgreen: Нсли вас интересует другой актив или активы - то есть другие тематические ветки. Золото особый актив- и тут общаются те, кому он интересен. Почему мери в долларах ? Так это же у.е. ? Условная единица меры ?


1 у каких таких "нас"?!!
2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото.
3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973.

Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.
но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:14

только война Черчилля была против агрессора (агрессоров) а российское руководство само агрессор. Тут подходят цитаты Гитлера.

Оригинал
У. Черчилль, 3 октября 1938 года: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».
Вот только патетики не надо - в развязывании 2-ой мировой (начиная с совершенно диких репараций, душивших Германию, предательства Чехословакии, а через год и Польши, отказа от военного сотрудничества с СССР) вина западных демократий ничуть не меньше, чем Гитлера.
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