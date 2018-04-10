Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:01
Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:19
Во-первых, это не легкий ветерок, а угроза настоящей войны с возможными сотнями жертв (прежде всего экипажей американских эсминцев). Во-вторых минус 10% и? И что?
У нас никто не номинирует цены на машины/квартиры/работу (укладку плитки, например)в долларах. Фирмы, торгующие импортом в опте, вроде моей, выставляют счета по текущему курсу, с лагом в несколько месяцев за нами потянется розница (по исчерпанию запасов).
Это минус. С другой стороны с каждой тонны нефти бюджет получает 115 долларов. Плюс 6 рублей - плюс 700 рублей на каждую из 200 млн. т нефти, которую еще продадут в этом году. Да и доходность десятилеток упала с 7 до всего 7,57% годовых.
Конечно, это только начало - возможен и запрет на покупку российского госдолга, и множество других подобных действий. Но тут уже какие либо прогнозы экономического характера просто не применимы - на войне, как на войне, со всеми вытекающими последствиями. Перефразируя знаменитое изречение Черчиля после Мюнхена в 38-ом о выборе между войной и позором, российское руководство, по моему глубокому убеждению, выберет войну. Что выберет Америка - это, видимо, мы увидим к следующим выходным, когда авианосный ордер из Норфолка приблизится к Сирии.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
только война Черчилля была против агрессора (агрессоров) а российское руководство само агрессор. Тут подходят цитаты Гитлера.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
1 у каких таких "нас"?!!
2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото.
3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973.
Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.
но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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