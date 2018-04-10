Додано: Сер 11 кві, 2018 11:19

Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?

Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%

экономического характера

на войне, как на войне

Во-первых, это не легкий ветерок, а угроза настоящей войны с возможными сотнями жертв (прежде всего экипажей американских эсминцев). Во-вторых минус 10% и? И что?У нас никто не номинирует цены на машины/квартиры/работу (укладку плитки, например)в долларах. Фирмы, торгующие импортом в опте, вроде моей, выставляют счета по текущему курсу, с лагом в несколько месяцев за нами потянется розница (по исчерпанию запасов).Это минус. С другой стороны с каждой тонны нефти бюджет получает 115 долларов. Плюс 6 рублей - плюс 700 рублей на каждую из 200 млн. т нефти, которую еще продадут в этом году. Да и доходность десятилеток упала с 7 до всего 7,57% годовых.Конечно, это только начало - возможен и запрет на покупку российского госдолга, и множество других подобных действий. Но тут уже какие либо прогнозыпросто не применимы -, со всеми вытекающими последствиями. Перефразируя знаменитое изречение Черчиля после Мюнхена в 38-ом о выборе между войной и позором, российское руководство, по моему глубокому убеждению, выберет войну. Что выберет Америка - это, видимо, мы увидим к следующим выходным, когда авианосный ордер из Норфолка приблизится к Сирии.