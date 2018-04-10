Додано: Сер 11 кві, 2018 12:14

только война Черчилля была против агрессора (агрессоров) а российское руководство само агрессор. Тут подходят цитаты Гитлера.

У. Черчилль, 3 октября 1938 года: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».

ОригиналВот только патетики не надо - в развязывании 2-ой мировой (начиная с совершенно диких репараций, душивших Германию, предательства Чехословакии, а через год и Польши, отказа от военного сотрудничества с СССР) вина западных демократий ничуть не меньше, чем Гитлера.