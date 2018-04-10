Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:01
Кстати, Волгарь, как там устойчивость государственного рубля по отношению к фантику, с надписью FEDERAL RESERVE NOTE?
Ещё только легкий ветерок подул, а уже -10%.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:19
Во-первых, это не легкий ветерок, а угроза настоящей войны с возможными сотнями жертв (прежде всего экипажей американских эсминцев). Во-вторых минус 10% и? И что?
У нас никто не номинирует цены на машины/квартиры/работу (укладку плитки, например)в долларах. Фирмы, торгующие импортом в опте, вроде моей, выставляют счета по текущему курсу, с лагом в несколько месяцев за нами потянется розница (по исчерпанию запасов).
Это минус. С другой стороны с каждой тонны нефти бюджет получает 115 долларов. Плюс 6 рублей - плюс 700 рублей на каждую из 200 млн. т нефти, которую еще продадут в этом году. Да и доходность десятилеток упала с 7 до всего 7,57% годовых.
Конечно, это только начало - возможен и запрет на покупку российского госдолга, и множество других подобных действий. Но тут уже какие либо прогнозы экономического характера просто не применимы - на войне, как на войне, со всеми вытекающими последствиями. Перефразируя знаменитое изречение Черчиля после Мюнхена в 38-ом о выборе между войной и позором, российское руководство, по моему глубокому убеждению, выберет войну. Что выберет Америка - это, видимо, мы увидим к следующим выходным, когда авианосный ордер из Норфолка приблизится к Сирии.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
только война Черчилля была против агрессора (агрессоров) а российское руководство само агрессор. Тут подходят цитаты Гитлера:
„Только безыдейные и слабоумные люди могут считать, что те или иные государственные границы на нашей земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям.“ это про крым
„Никогда ещё в истории ни одно государство не было создано мирной хозяйственной деятельностью.“
„Если вы хотите завоевать любовь народных масс, говорите им самые нелепые и грубые вещи.“
„Выбрал свой путь — иди по нему до конца.“
„Каждое поколение должно поучаствовать в войне.“
и Бенито Муссолини:
„Суть фашизма заключается в том, что это политическая система, при которой интересы государства ставятся выше интересов личности.“
„Речи, произносимые народу, необходимы, чтоб вызвать энтузиазм для войны.“
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 11 кві, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
1 у каких таких "нас"?!!
2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото.
3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973.
Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.
но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:14
Оригинал
У. Черчилль, 3 октября 1938 года: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну».
Вот только патетики не надо - в развязывании 2-ой мировой (начиная с совершенно диких репараций, душивших Германию, предательства Чехословакии, а через год и Польши, отказа от военного сотрудничества с СССР) вина западных демократий ничуть не меньше, чем Гитлера.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну а як же інакше ... Хто погоджується зі злочинцем - посібник , само собою , входить в список подальших жертв , чи ні - несуттєво . А жертви тоді як же ? Чи справедливість не входить в мету правосуддя ?
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
при чем здесь патетика? Гитлер предъявил ультиматум Чехословакии, он агрессор? или в этом "есть вина Великобритании"?! А Великобритания вместо того чтобы выполнить союзнический долг пошла на сделку, это развязало руки диктаторам, они подписали договор Рибентропа-Молотова и развязали войну.
Кроме того, Германия отказалась выплачивать репарации при Гитлере, так что она достаточно "встала с колен", пором агрессия в чистом виде!
Параллели с Россией никак не провести через "синдром жертвы", были ли репарации наложены на Россию после проигранной холодной войны?! Или России была предоставлена помощь (даже красную площадь на деньги США реставрировали)? Россия вошла в Г8 и BТО, были отменены ограничивающие поправки в торговле, что не так?
А война в Грузии, Молдове, Украине это не агрессия?
Участие в гражданской войне в Сирии с применением хим оружии не агрессия?
Убийства радиоактивними веществами, бомбами и химоружием беженцев в разных странах не агрессия?
Так что не надо благородную позу Черчилля принимать, цитируйте Гитлера, Сталинa, Муссолини, ближе к корням!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:36
Я вам не зря писал ещё до этой напряжёнки:
Блажен, кто верует...
РФ, с её 3% мирового ВВП, решила перекроить границы и запугать весь мир своими бомбочками...Против ваших кормчих уже восстал практически весь мир.
Забудьте про доходность ваших облигаций в 7.57%. Их уже никто не будет покупать. Их укатают в песок, вместе с рублём. И довольно скоро.
Вам кто дороже, какой-то Асад, или ваша родная семья?
Если семья, то не тратьте время на пустую болтовню о стоимости пшеницы в 1913г. Топайте в ближайший обменник, и быстренько меняйте дерево на
FEDERAL RESERVE NOTE, если они там ещё есть....
Востаннє редагувалось наблюдательный в Сер 11 кві, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:39
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
так +2% за день в рублях... или это таки минус?!
(они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила)
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:03
Вы заблуждаетесь - два десятка стран, включая таких гигантов как Албания или БиГ - ДАЛЕКО НЕ ВЕСЬ МИР.
Вы противоречите объективной реальности - котировки текущие, т.е. идет активный трейдинг
Мой дорогой неизвестный оппонент. Просто, чтоб Вы знали - я уже лет 5 не прибегаю к таким архаичным действиям, как походы по обменникам. Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)
Но пока я немного зарабатывая другим, СТОЛЬ ЖЕ НЕДОСТУПНЫМ ВАМ (уж простите) способом - купил утром акции ГАЗПРОМ по 141,30
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