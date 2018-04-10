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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1720172117221723
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)


  Kripo написав:(они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила)


вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:42

вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!),

Увы, только рублевый мультимиллионер. Но вполне мог стать долларовым еще 10 лет назад, если бы поверил себе, а не Медведеву, сказавшему, что очень скоро ГАЗПРОМ будет стоить триллион (т.е. больше 40 долларов за акцию), и продал свои 200 с небольшим тыс. акций по 15 долларов. Да, цена была очень хорошей - 350-360 рублей, не чета нынешняя. Впрочем, не травите душу - было дело...
а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.

Откровенно говоря, такого не помню - помню, что лет 5 назад у менял был спор с неким жителем Рiвно на эту тему. Он писал, что у его дедушки был надел в 3 ГА, на котором кормилась семья и который большевики заставили сдать в колхоз, а я писал, что имеющиеся лично у меня 4 ГА - это тьфу, и семью, использующую плуг да мотыги, они прокормить точно не могли, поэтому его предки и шли в батраки к пану магнату.
Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру? Или эту сумму уже индексировали? В 13-ом, когда я последний раз посещал своих дальних родственников в Дармштатте, им платили ровно столько на душу. Правда, тогда они еще не ходили встречать свою внучку после школы...
Волгарь
 
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