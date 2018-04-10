Волгарь написав:Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)
вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.