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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1720172117221723 Додано: Сер 11 кві, 2018 13:19 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день) , то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)



Kripo написав: (они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила) (они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила)



вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку. вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 664 З нами з: 24.07.10 Подякував: 133 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 13:42 вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!),

Увы, только рублевый мультимиллионер. Но вполне мог стать долларовым еще 10 лет назад, если бы поверил себе, а не Медведеву, сказавшему, что очень скоро ГАЗПРОМ будет стоить триллион (т.е. больше 40 долларов за акцию), и продал свои 200 с небольшим тыс. акций по 15 долларов. Да, цена была очень хорошей - 350-360 рублей, не чета нынешняя. Впрочем, не травите душу - было дело...

а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.

Откровенно говоря, такого не помню - помню, что лет 5 назад у менял был спор с неким жителем Рiвно на эту тему. Он писал, что у его дедушки был надел в 3 ГА, на котором кормилась семья и который большевики заставили сдать в колхоз, а я писал, что имеющиеся лично у меня 4 ГА - это тьфу, и семью, использующую плуг да мотыги, они прокормить точно не могли, поэтому его предки и шли в батраки к пану магнату.

Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру? Или эту сумму уже индексировали? В 13-ом, когда я последний раз посещал своих дальних родственников в Дармштатте, им платили ровно столько на душу. Правда, тогда они еще не ходили встречать свою внучку после школы... Увы, только рублевый мультимиллионер. Но вполне мог стать долларовым еще 10 лет назад, если бы поверил себе, а не Медведеву, сказавшему, что очень скоро ГАЗПРОМ будет стоить триллион (т.е. больше 40 долларов за акцию), и продал свои 200 с небольшим тыс. акций по 15 долларов. Да, цена была очень хорошей - 350-360 рублей, не чета нынешняя. Впрочем, не травите душу - было дело...Откровенно говоря, такого не помню - помню, что лет 5 назад у менял был спор с неким жителем Рiвно на эту тему. Он писал, что у его дедушки был надел в 3 ГА, на котором кормилась семья и который большевики заставили сдать в колхоз, а я писал, что имеющиеся лично у меня 4 ГА - это тьфу, и семью, использующую плуг да мотыги, они прокормить точно не могли, поэтому его предки и шли в батраки к пану магнату.Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру? Или эту сумму уже индексировали? В 13-ом, когда я последний раз посещал своих дальних родственников в Дармштатте, им платили ровно столько на душу. Правда, тогда они еще не ходили встречать свою внучку после школы... Волгарь Повідомлень: 4735 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1720172117221723 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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