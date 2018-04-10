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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1720172117221723
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)


  Kripo написав:(они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила)


вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:42

вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!),

Увы, только рублевый мультимиллионер. Но вполне мог стать долларовым еще 10 лет назад, если бы поверил себе, а не Медведеву, сказавшему, что очень скоро ГАЗПРОМ будет стоить триллион (т.е. больше 40 долларов за акцию), и продал свои 200 с небольшим тыс. акций по 15 долларов. Да, цена была очень хорошей - 350-360 рублей, не чета нынешняя. Впрочем, не травите душу - было дело...
а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.

Откровенно говоря, такого не помню - помню, что лет 5 назад у менял был спор с неким жителем Рiвно на эту тему. Он писал, что у его дедушки был надел в 3 ГА, на котором кормилась семья и который большевики заставили сдать в колхоз, а я писал, что имеющиеся лично у меня 4 ГА - это тьфу, и семью, использующую плуг да мотыги, они прокормить точно не могли, поэтому его предки и шли в батраки к пану магнату.
Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру? Или эту сумму уже индексировали? В 13-ом, когда я последний раз посещал своих дальних родственников в Дармштатте, им платили ровно столько на душу. Правда, тогда они еще не ходили встречать свою внучку после школы...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Увы, только рублевый мультимиллионер.

  Волгарь написав:Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру?


нет что вы, только мультимиллионеры пишут на зарубежных форумах по 10 часов день, я знаю уже 4 рех и только с этого форума! А сколько таких глубоко анонимных россиянских миллионеров на других украинских, белорусских, балтийских, молдавских и т.д. форумах, не счесть!

  Волгарь написав:Но пока я немного зарабатывая другим, СТОЛЬ ЖЕ НЕДОСТУПНЫМ ВАМ (уж простите) способом - купил утром акции ГАЗПРОМ по 141,30


ах да, и все они зарабатывают вот этим недоступно-непостижимым способом - покупают и что главное удачно продают ВСЕГДА задним числом непонятно что. (я ведь прав? Болгаръ ведь уже успел и продать свой газпром "днем", так как на моменте у него просадка на 1% в долларах?!)

Да, вы запямятовали, вы обсуждали скока вам лично надо времени гектар вспахать, и что это типа за 2 дня делаете, конечно вам верели, чего же не поверить, я вот вaши миллионы верю!


Да, а кто на форуме социальщик?
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 11 кві, 2018 14:29, всього редагувалось 3 разів.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:52

  Волгарь написав: Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера.

Я вам сочувствую. :D Если деньги действительно ваши, то
-10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер...
Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме.
Хотя, ради далёкого друга Асада, можно пока и рубаху отдать.
Ну а остальное раздевание, для тех кто так ничего и не понял, предстоит ещё впереди.....
Удачи...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:43

Я вам сочувствую. :D Если деньги действительно ваши, то
-10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер...
Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме.

Боюсь, Вы ничего не поняли - я написал ЕСЛИ. Если мне потребуется, то я в банк (в отличии от Вас) не побегу. Но конкретно по долларам сейчас ситуация неопределенная - 70 к 30-ти , что он еще вырастет, но покупать нужно ПАДАЮЩИЙ актив. Я имел счастье купить 100 тыс. в январе 16-го почти на пике (по 82) и не продал по 84. В итоге проиграл 760 тыс. рублей. Это - достаточно рисковый актив, ГАЗПРОМ, по крайней мере, стоит очень дешево и после 20/7 выплатит 7 руб. на акцию чистыми.
Хотя, ради далёкого друга Асада, можно пока и рубаху отдать.

Неудачный прием - приписывать своему оппоненту мысли, чтобы потом их критиковать.
Асад - мясник, преступник ничуть не меньший, чем Саддам, вина которого (и его папашки, утопившем в крови восстание 35 лет назад) безмерна. Но, уверяю Вас, бородатые бармалеи, на сторону которых встало НАТО только благодаря тому, что они против него, а главное потому, что взятие Думы лишает США и их союзников каких-либо надежд на свержение Асада - ЕЩЕ ХУЖЕ. В любом случае, ни он, ни они НЕ стоят того, чтобы США и РФ начали обмениваться ударами КР (такой вариант, увы, не исключен)
Ну а остальное раздевание, для тех кто так ничего и не понял, предстоит ещё впереди.....
Удачи...

Простите, я (и вся Россия) пережили 98-ой, 2008-ой, 14-16-ый - несомненно переживем и это. Конечно, было бы проще без всего, что произошло за последние 4 года - оккупации Крыма, войны на Донбассе или сирийской авантюры. Но и Вы и я - маленькие люди, вынужденные приспосабливаться к реалиям этого мира. Поэтому - поживем-увидим.
KRIPO, я так и ожидал, что вопрос о социале останется без ответа - так все-таки была его индексация?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:26

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:KRIPO, я так и ожидал, что вопрос о социале останется без ответа - так все-таки была его индексация?

  Kripo написав:Да, а кто на форуме социальщик?


и как там ваши родственнички в Дармштадте, вас в курсе не держат? Может вы им поможете, бизнес там начать я не знаю, форекс-гектары картошки? Или тока поехать - на отеле поэкономить?

вы мои вопросы тоже оставили без ответа.

Как оно корейко, продали уже удачно акции газпрома (опять задним числом) или выдержите паузу - вдруг отскочиит?
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Kripo
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