Додано: Сер 11 кві, 2018 14:43

Если деньги действительно ваши, то

-10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер...

Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме. Я вам сочувствую.Если деньги действительно ваши, то-10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер...Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме.

Хотя, ради далёкого друга Асада, можно пока и рубаху отдать.

Ну а остальное раздевание, для тех кто так ничего и не понял, предстоит ещё впереди.....

Удачи...

Боюсь, Вы ничего не поняли - я написал ЕСЛИ. Если мне потребуется, то я в банк (в отличии от Вас) не побегу. Но конкретно по долларам сейчас ситуация неопределенная - 70 к 30-ти , что он еще вырастет, но покупать нужно ПАДАЮЩИЙ актив. Я имел счастье купить 100 тыс. в январе 16-го почти на пике (по 82) и не продал по 84. В итоге проиграл 760 тыс. рублей. Это - достаточно рисковый актив, ГАЗПРОМ, по крайней мере, стоит очень дешево и после 20/7 выплатит 7 руб. на акцию чистыми.Неудачный прием - приписывать своему оппоненту мысли, чтобы потом их критиковать.Асад - мясник, преступник ничуть не меньший, чем Саддам, вина которого (и его папашки, утопившем в крови восстание 35 лет назад) безмерна. Но, уверяю Вас, бородатые бармалеи, на сторону которых встало НАТО только благодаря тому, что они против него, а главное потому, что взятие Думы лишает США и их союзников каких-либо надежд на свержение Асада - ЕЩЕ ХУЖЕ. В любом случае, ни он, ни они НЕ стоят того, чтобы США и РФ начали обмениваться ударами КР (такой вариант, увы, не исключен)Простите, я (и вся Россия) пережили 98-ой, 2008-ой, 14-16-ый - несомненно переживем и это. Конечно, было бы проще без всего, что произошло за последние 4 года - оккупации Крыма, войны на Донбассе или сирийской авантюры. Но и Вы и я - маленькие люди, вынужденные приспосабливаться к реалиям этого мира. Поэтому - поживем-увидим.KRIPO, я так и ожидал, что вопрос о социале останется без ответа - так все-таки была его индексация?