Волгарь написав:Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера. Причем для этого мне хватит всего миллиона с небольшим рублей - остальное мне предоставит ФИНАМ в виде кредита. И смогу их (при желании) через пару дней получить наличными в кассе, естественно доплатив разницу и стоимость этого кредита (примерно 0,07% от суммы в день)
Kripo написав:(они тут посменно, учетка зачастую не помнит что и кому месяц назад говорила)
вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!), а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.
вот к примеру, яркий пример раздвоения личности (учетки) сейчас это такой себе воротила форекса, миллионер долларовый (и что он такой себе миллионер тут, на зарубежном форуме по 10 часов в день нам пишет?!),
Увы, только рублевый мультимиллионер. Но вполне мог стать долларовым еще 10 лет назад, если бы поверил себе, а не Медведеву, сказавшему, что очень скоро ГАЗПРОМ будет стоить триллион (т.е. больше 40 долларов за акцию), и продал свои 200 с небольшим тыс. акций по 15 долларов. Да, цена была очень хорошей - 350-360 рублей, не чета нынешняя. Впрочем, не травите душу - было дело...
а пару лет назад рассуждал как быстро он гектар вспахивает под картошку.
Откровенно говоря, такого не помню - помню, что лет 5 назад у менял был спор с неким жителем Рiвно на эту тему. Он писал, что у его дедушки был надел в 3 ГА, на котором кормилась семья и который большевики заставили сдать в колхоз, а я писал, что имеющиеся лично у меня 4 ГА - это тьфу, и семью, использующую плуг да мотыги, они прокормить точно не могли, поэтому его предки и шли в батраки к пану магнату. Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру? Или эту сумму уже индексировали? В 13-ом, когда я последний раз посещал своих дальних родственников в Дармштатте, им платили ровно столько на душу. Правда, тогда они еще не ходили встречать свою внучку после школы...
Волгарь написав:Увы, только рублевый мультимиллионер.
Волгарь написав:Насчет учетки - Вы, простите, считаете, что на форуме могут писать только сидельцы социала, получающие от щедрот бюргеров 360 ойро в месяц и готовую квартиру?
нет что вы, только мультимиллионеры пишут на зарубежных форумах по 10 часов день, я знаю уже 4 рех и только с этого форума! А сколько таких глубоко анонимных россиянских миллионеров на других украинских, белорусских, балтийских, молдавских и т.д. форумах, не счесть!
Волгарь написав:Но пока я немного зарабатывая другим, СТОЛЬ ЖЕ НЕДОСТУПНЫМ ВАМ (уж простите) способом - купил утром акции ГАЗПРОМ по 141,30
ах да, и все они зарабатывают вот этим недоступно-непостижимым способом - покупают и что главное удачно продают ВСЕГДА задним числом непонятно что. (я ведь прав? Болгаръ ведь уже успел и продать свой газпром "днем", так как на моменте у него просадка на 1% в долларах?!)
Да, вы запямятовали, вы обсуждали скока вам лично надо времени гектар вспахать, и что это типа за 2 дня делаете, конечно вам верели, чего же не поверить, я вот вaши миллионы верю!
Да, а кто на форуме социальщик?
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 11 кві, 2018 14:29, всього редагувалось 3 разів.
Волгарь написав: Если мне потребуется купить пару сотен тысяч долларов, то я это сделаю одним звонком или кликом прямо на ММВБ по курсу ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже банковского или даже ЦБ РФ с 10 утра до 23-50 ти вечера.
Я вам сочувствую. Если деньги действительно ваши, то -10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер... Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме. Хотя, ради далёкого друга Асада, можно пока и рубаху отдать. Ну а остальное раздевание, для тех кто так ничего и не понял, предстоит ещё впереди..... Удачи...
Я вам сочувствую. Если деньги действительно ваши, то -10% от 200.000 баксов = -20.000$. И это ещё не вечер... Довольно убыточная у вас писанина на этом форуме.
Боюсь, Вы ничего не поняли - я написал ЕСЛИ. Если мне потребуется, то я в банк (в отличии от Вас) не побегу. Но конкретно по долларам сейчас ситуация неопределенная - 70 к 30-ти , что он еще вырастет, но покупать нужно ПАДАЮЩИЙ актив. Я имел счастье купить 100 тыс. в январе 16-го почти на пике (по 82) и не продал по 84. В итоге проиграл 760 тыс. рублей. Это - достаточно рисковый актив, ГАЗПРОМ, по крайней мере, стоит очень дешево и после 20/7 выплатит 7 руб. на акцию чистыми.
Хотя, ради далёкого друга Асада, можно пока и рубаху отдать.
Неудачный прием - приписывать своему оппоненту мысли, чтобы потом их критиковать. Асад - мясник, преступник ничуть не меньший, чем Саддам, вина которого (и его папашки, утопившем в крови восстание 35 лет назад) безмерна. Но, уверяю Вас, бородатые бармалеи, на сторону которых встало НАТО только благодаря тому, что они против него, а главное потому, что взятие Думы лишает США и их союзников каких-либо надежд на свержение Асада - ЕЩЕ ХУЖЕ. В любом случае, ни он, ни они НЕ стоят того, чтобы США и РФ начали обмениваться ударами КР (такой вариант, увы, не исключен)
Ну а остальное раздевание, для тех кто так ничего и не понял, предстоит ещё впереди..... Удачи...
Простите, я (и вся Россия) пережили 98-ой, 2008-ой, 14-16-ый - несомненно переживем и это. Конечно, было бы проще без всего, что произошло за последние 4 года - оккупации Крыма, войны на Донбассе или сирийской авантюры. Но и Вы и я - маленькие люди, вынужденные приспосабливаться к реалиям этого мира. Поэтому - поживем-увидим. KRIPO, я так и ожидал, что вопрос о социале останется без ответа - так все-таки была его индексация?
Волгарь написав:KRIPO, я так и ожидал, что вопрос о социале останется без ответа - так все-таки была его индексация?
Kripo написав:Да, а кто на форуме социальщик?
и как там ваши родственнички в Дармштадте, вас в курсе не держат? Может вы им поможете, бизнес там начать я не знаю, форекс-гектары картошки? Или тока поехать - на отеле поэкономить?
вы мои вопросы тоже оставили без ответа.
Как оно корейко, продали уже удачно акции газпрома (опять задним числом) или выдержите паузу - вдруг отскочиит?
Волгарь написав:Но, уверяю Вас, бородатые бармалеи, на сторону которых встало НАТО только благодаря тому, что они против него, а главное потому, что взятие Думы лишает США и их союзников каких-либо надежд на свержение Асада - ЕЩЕ ХУЖЕ.
Это маразм росопропаганда в действии. как удобненько, все кто с бородой - бармалеи. А рашку и асадовцев не за четвертую химатаку где и дети погибли чмарят, нет! https://www.unian.net/world/10073981-st ... palya.html О, и конечно после Алепо были огромные шансы на смену режима?! Тем более Турки ввязались против курдов и похоже США курдов таки кинули, уже и Трамп заявил что они уходят, им это надоело, у них там на земле в принцепе не накого опереться, но рашка решила еще и в спину плюнуть. Плюнула?!
и как там ваши родственнички в Дармштадте, вас в курсе не держат? Может вы им поможете, бизнес там начать я не знаю, форекс-гектары картошки? Или тока поехать - на отеле поэкономить?
Я не останавливался в Дармштатте в отеле - они приезжали ко мне в Бад-Кройнцах (во Франкфурте в период выставки бывает трудновато с местами, да и местный спа очень хорош)
вы мои вопросы тоже оставили без ответа.
Простите, какие конкретно? Вы как минимум не логичны - если получаете социал, то не вижу причин не сообщить его размер сейчас. Если работаете, то не понимаю, почему для себя считаете возможным постить на форуме в рабочее время, а мне в подобном невинном развлечении отказываете?
Как оно корейко, продали уже удачно акции газпрома (опять задним числом) или выдержите паузу - вдруг отскочиит?
Волгарь написав:Да, если это так интересно - по 144,67.
-1,5% в долларах, отличненько зарабатываете.
Волгарь написав:(во Франкфурте в период выставки бывает трудновато с местами, да и местный спа очень хорош)
х****** фирмы вы тут пытаетесь нарисовать, что они вам отель-перелет заранее не бронируют, далекая родственница на книжную мотается регулярно из Украины, ей все как-то успевают сделать.
Или Вы типа на такой позиции что САМИ СЕБЕ билеты-отели типа ищите?!!
эх kорейко-корейко.... детали то, детали...
Волгарь написав:если работаете, то не понимаю, почему для себя считаете возможным постить на форуме в рабочее время, а мне в подобном невинном развлечении отказываете?
ну что вы, что вы, вот напротив в кабинете сидит второй менеджер проектов, и внимательно пишет в форуме Австрии и Люксембурга, что там у них, знают ли они o золотом запасе Германии?! Невинное увлечение, конечно же, вон и этажом ниже представитель наш в Китае изучает форум Лихтенштейна, осведомлены ли они о результатах 30 летней войны, знакомы ли с ТТХ наших Леопардов и конечно в перерывах мы тут одной левой проигрываем по 750 тысяч рублей.
Опс, евро, евро конечно.
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 11 кві, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Боюсь, Вы ничего не поняли - я написал ЕСЛИ. Если мне потребуется, то я в банк (в отличии от Вас) не побегу. Но конкретно по долларам сейчас ситуация неопределенная - 70 к 30-ти , что он еще вырастет, но покупать нужно ПАДАЮЩИЙ актив. Это - достаточно рисковый актив,
Волгарь, рисковый актив не доллар, а рубль. И нынешняя ситуация тому подтверждение. Никто из инвесторов сейчас не бежит из доллара в рубль. А всё как раз наоборот. Им нужны FEDERAL RESERVE NOTE. Санкции против РФ уже в обозримом будущем не снимут, а наоборот, будут только ужесточать. И результат для экономики РФ, и рубля в том числе, будет плачевный. И это не 70 к 30-ти, а все 100%. Хотите вы того или нет... Я понимаю ваш рублёвый ура-патриотизм (типа, обеднею, но в банк за баксом не побегу), но на доверчивых воду возят. Что в Украине, что в РФ. И вы прекрасно знаете кто....