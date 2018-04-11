Додано: Сер 11 кві, 2018 17:30

Kripo написав: 1 у каких таких "нас"?!! 2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото. 3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973. Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть) 1 у каких таких "нас"?!! 2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото. 3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973. Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)

Фактически - тут всех интересует золото. Не будьте формалистом. Я вот смысла в этом вашем посте не уловил. Мы и "нас" - это участники ветки очевидно. А кто еще ? Все пишут о золоте.Волгарь написал много цифр и я попытался найти в них закономерный смысл. Пока не уловил. Наверное просто набор фактов из которых следует просто идея - золото будет дорожать ? В целом я и сам так вижу перспективу. Но принимаю только те факторы влияния на актив - которые вписываются в общую логическую схему, а не случайные факторы. То есть работают и случайные факторы - но только когда они впишутся в систему. Иначе фактор может быть совсем не значительным , не понятен его вес и размеры влияния. В этой части не понял чего вы хотите ? О серебре писать ? Пишите.А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? Цена золота измеряется в долларах. А в чем мы должны ее тут мерить ? Биткоинами ?Хотя с другой стороны , как я точно заметил - ценность самого доллара так не постоянна, он подвержен существенной инфляции, что установить закономерность становится не возможно. Эталон ценности избран не умно , вернее не соответствует задаче, сделано хитро с манипулятивной целью . Поэтому Волгарь стал мерить параллельно - и в золоте и в долларах. Так очевиднее макроэкономический процесс.