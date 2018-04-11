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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:14
Волгарь написав:
Если бы я мог описать закономерность двумя словами, то вряд ли бы был чайником от экономики, чешущим языком на форуме. Закономерности нет - 90 лет назад денежная база практически во всем мире была конечна, и определялась ЗР мира в целом и отдельных стран.
Закономерности есть в финансовом обращении и в макроэкономике , они не всегда срабатывают, но тогда есть причины - почему они не срабатывают. И до них можно докопаться. Может не всегда докопаетесь, но 70% становятся вскоре просто очевидны .
Другой вопрос, что факторы влияния так многочисленны , и меняются так непредсказуемо, что учесть их с вероятностью 100% не возможно. Я дилетант, и не профессиональный политик, но то, что пишу на политические темы ( иногда банят) - а через пару тройку дней слышу свой "забаненый" текст уже с экрана ТВ из уст разных политиков - при этом из разных политических партий. То есть не боги горшки обжигают. Пишу в тайной надежде повлиять на ситуацию. Но повторяют скорее всего из соображений популизма. Главное во всем уловить суть. По макроэкономике суть она живая и постоянно меняется. Тем интереснее. А знания у вас большие.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:30
Kripo написав:
1 у каких таких "нас"?!! 2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото. 3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973. Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)
Фактически - тут всех интересует золото. Не будьте формалистом. Я вот смысла в этом вашем посте не уловил. Мы и "нас" - это участники ветки очевидно. А кто еще ? Все пишут о золоте.
Волгарь написал много цифр и я попытался найти в них закономерный смысл. Пока не уловил. Наверное просто набор фактов из которых следует просто идея - золото будет дорожать ? В целом я и сам так вижу перспективу. Но принимаю только те факторы влияния на актив - которые вписываются в общую логическую схему, а не случайные факторы. То есть работают и случайные факторы - но только когда они впишутся в систему. Иначе фактор может быть совсем не значительным , не понятен его вес и размеры влияния. В этой части не понял чего вы хотите ? О серебре писать ? Пишите.
А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? Цена золота измеряется в долларах. А в чем мы должны ее тут мерить ? Биткоинами ?
Хотя с другой стороны , как я точно заметил - ценность самого доллара так не постоянна, он подвержен существенной инфляции, что установить закономерность становится не возможно. Эталон ценности избран не умно , вернее не соответствует задаче, сделано хитро с манипулятивной целью . Поэтому Волгарь стал мерить параллельно - и в золоте и в долларах. Так очевиднее макроэкономический процесс.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:46
Запасы золота в хранилищах российских банков снизились за январь-февраль на 38,1% или на 22,6 тонны — до 36,7 тонн, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.
За январь запасы золота снизились на 14,3 тонны, за февраль — на 8,3 тонны.
Наибольший вклад в снижение запасов золота за январь-февраль внес ВТБ — его запасы драгметалла снизились на 41,5%, до 23,9 тонны. На втором месте с сокращением на 50,2%, до 2,9 тонны находится Сбербанк. На третьем месте с сокращением на 18,3%, до 4,3 тонны — Газпромбанк.
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Nickmess
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:14
kalinavalera1 написав:
А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ?
У вас русский язык не родной?
Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются.
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jabba
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:30
jabba написав: kalinavalera1 написав:
А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ?
У вас русский язык не родной?
Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются.
Это я в курсе , и знал всегда, ( без подробной детализации в цифрах) - я не такой уже и темный был по жизни и до форума, я тут тонкости рою, и детализацию , а понятийный аппарат у меня был по многим активам. (Но не по облигациям , правда). Мы с вами эту тему уже обсуждали тем более , помните - про конфискацию золота в США и в СССР ? И Крипо много что добавил интересное . Это же смежные темы и связано с "золотым стандартом" доллара на прямую. Золото потому и конфисковали , что не хватало его, что бы "гарантировать" доллар золотом - выдерживать золотой стандарт по доллару? Я так понял. Я внимательно читаю, то что спрашиваю, вникаю и усваиваю в деталях и в серьез. Спс! И вам, и Крипо.
А тут вдруг Крипо странные вопросы задает и не понятно к чему, типа " почему вы привязываете золото к доллару" ? не я - Волгарь "привязывал", и он не "привязывал", а оценивал золото - в долларах, а в чем его оценивать, золото ? За десятилетия покупательная способность доллара сильно упала, так что получилось не вполне корректно делать выводы и строить динамику макроэкономическую , поэтому я сделал иной вывод. Доллар не надежный - как эталон на 50 и более лет
.
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kalinavalera1
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