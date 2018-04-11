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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1721172217231724 Додано: Сер 11 кві, 2018 17:14 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Если бы я мог описать закономерность двумя словами, то вряд ли бы был чайником от экономики, чешущим языком на форуме. Закономерности нет - 90 лет назад денежная база практически во всем мире была конечна, и определялась ЗР мира в целом и отдельных стран. Если бы я мог описать закономерность двумя словами, то вряд ли бы был чайником от экономики, чешущим языком на форуме. Закономерности нет - 90 лет назад денежная база практически во всем мире была конечна, и определялась ЗР мира в целом и отдельных стран.

Закономерности есть в финансовом обращении и в макроэкономике , они не всегда срабатывают, но тогда есть причины - почему они не срабатывают. И до них можно докопаться. Может не всегда докопаетесь, но 70% становятся вскоре просто очевидны .



Другой вопрос, что факторы влияния так многочисленны , и меняются так непредсказуемо, что учесть их с вероятностью 100% не возможно. Я дилетант, и не профессиональный политик, но то, что пишу на политические темы ( иногда банят) - а через пару тройку дней слышу свой "забаненый" текст уже с экрана ТВ из уст разных политиков - при этом из разных политических партий. То есть не боги горшки обжигают. Пишу в тайной надежде повлиять на ситуацию. Но повторяют скорее всего из соображений популизма. Главное во всем уловить суть. По макроэкономике суть она живая и постоянно меняется. Тем интереснее. А знания у вас большие. Закономерности есть в финансовом обращении и в макроэкономике , они не всегда срабатывают, но тогда есть причины - почему они не срабатывают. И до них можно докопаться. Может не всегда докопаетесь, но 70% становятся вскоре просто очевидны .Другой вопрос, что факторы влияния так многочисленны , и меняются так непредсказуемо, что учесть их с вероятностью 100% не возможно. Я дилетант, и не профессиональный политик, но то, что пишу на политические темы ( иногда банят) - а через пару тройку дней слышу свой "забаненый" текст уже с экрана ТВ из уст разных политиков - при этом из разных политических партий. То есть не боги горшки обжигают. Пишу в тайной надежде повлиять на ситуацию. Но повторяют скорее всего из соображений популизма. Главное во всем уловить суть. По макроэкономике суть она живая и постоянно меняется. Тем интереснее. А знания у вас большие. kalinavalera1

Повідомлень: 4144 З нами з: 07.05.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 17:30 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: 1 у каких таких "нас"?!! 2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото. 3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973. Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть) 1 у каких таких "нас"?!! 2 Тема ветки про "драгоценные металлы", а не про золото. 3. не, у.е. это доллар, доллар отвязан от золота дефакто с 1932 (а до этого тоже был на самом деле отвязан) и деюро с 1973. Поэтому пытаться анализировать экономику с оглядкой на цену на золото ведет ожидаемо в тупик.но, конечно вы можете попытаться, у нас же свобода, только давайте попытки хоть чистыми делать - определять базу - года сравнения, брать абсолютные показания, учитывать инфляцию, рост населения с CША и так далее, на то набор бессмысленных "в 90 раз в 200 раз в 150 раз" никакой даже теоретической пользы не дает (о пркатической можно сразу забыть)



Фактически - тут всех интересует золото. Не будьте формалистом. Я вот смысла в этом вашем посте не уловил. Мы и "нас" - это участники ветки очевидно. А кто еще ? Все пишут о золоте.

Волгарь написал много цифр и я попытался найти в них закономерный смысл. Пока не уловил. Наверное просто набор фактов из которых следует просто идея - золото будет дорожать ? В целом я и сам так вижу перспективу. Но принимаю только те факторы влияния на актив - которые вписываются в общую логическую схему, а не случайные факторы. То есть работают и случайные факторы - но только когда они впишутся в систему. Иначе фактор может быть совсем не значительным , не понятен его вес и размеры влияния. В этой части не понял чего вы хотите ? О серебре писать ? Пишите.



А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? Цена золота измеряется в долларах. А в чем мы должны ее тут мерить ? Биткоинами ? Хотя с другой стороны , как я точно заметил - ценность самого доллара так не постоянна, он подвержен существенной инфляции, что установить закономерность становится не возможно. Эталон ценности избран не умно , вернее не соответствует задаче, сделано хитро с манипулятивной целью . Поэтому Волгарь стал мерить параллельно - и в золоте и в долларах. Так очевиднее макроэкономический процесс. Фактически - тут всех интересует золото. Не будьте формалистом. Я вот смысла в этом вашем посте не уловил. Мы и "нас" - это участники ветки очевидно. А кто еще ? Все пишут о золоте.Волгарь написал много цифр и я попытался найти в них закономерный смысл. Пока не уловил. Наверное просто набор фактов из которых следует просто идея - золото будет дорожать ? В целом я и сам так вижу перспективу. Но принимаю только те факторы влияния на актив - которые вписываются в общую логическую схему, а не случайные факторы. То есть работают и случайные факторы - но только когда они впишутся в систему. Иначе фактор может быть совсем не значительным , не понятен его вес и размеры влияния. В этой части не понял чего вы хотите ? О серебре писать ? Пишите.А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? Цена золота измеряется в долларах. А в чем мы должны ее тут мерить ? Биткоинами ?Хотя с другой стороны , как я точно заметил - ценность самого доллара так не постоянна, он подвержен существенной инфляции, что установить закономерность становится не возможно. Эталон ценности избран не умно , вернее не соответствует задаче, сделано хитро с манипулятивной целью . Поэтому Волгарь стал мерить параллельно - и в золоте и в долларах. Так очевиднее макроэкономический процесс. kalinavalera1

Повідомлень: 4144 З нами з: 07.05.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 20:46 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Запасы золота в хранилищах российских банков снизились за январь-февраль на 38,1% или на 22,6 тонны — до 36,7 тонн, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.

За январь запасы золота снизились на 14,3 тонны, за февраль — на 8,3 тонны.

Наибольший вклад в снижение запасов золота за январь-февраль внес ВТБ — его запасы драгметалла снизились на 41,5%, до 23,9 тонны. На втором месте с сокращением на 50,2%, до 2,9 тонны находится Сбербанк. На третьем месте с сокращением на 18,3%, до 4,3 тонны — Газпромбанк. Nickmess Повідомлень: 3384 З нами з: 16.12.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 23:14 kalinavalera1 написав: А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ?

У вас русский язык не родной? Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются. У вас русский язык не родной?Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются. jabba

Заблокований Повідомлень: 4997 З нами з: 18.12.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 23:30 jabba написав: kalinavalera1 написав: А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ? А то, что доллар отвязан от золота - это интересный момент. Как раз из-за этого и возникает непонятка и сбой. Что значит отвязан ?

У вас русский язык не родной? Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются. У вас русский язык не родной?Отвязан - значит был привязан а потом отвязали. Была жесткая фиксация сначала 20 с чем то долларов за унцию, потом 35 за унцию и длилось это десятилетиями. А сейчас каждую минуту новая цена на бирже и США вообще не гарантирует за доллары выдавать золото. А раньше выдавала по заявленной цене привязки, по крайней мере другим центробанкам . И курс других валют к доллару и между собой определялся через золотое содержание этих других валют а сейчас курсы валют на свободных торгах устанавливаются.

Это я в курсе , и знал всегда, ( без подробной детализации в цифрах) - я не такой уже и темный был по жизни и до форума, я тут тонкости рою, и детализацию , а понятийный аппарат у меня был по многим активам. (Но не по облигациям , правда). Мы с вами эту тему уже обсуждали тем более , помните - про конфискацию золота в США и в СССР ? И Крипо много что добавил интересное . Это же смежные темы и связано с "золотым стандартом" доллара на прямую. Золото потому и конфисковали , что не хватало его, что бы "гарантировать" доллар золотом - выдерживать золотой стандарт по доллару? Я так понял. Я внимательно читаю, то что спрашиваю, вникаю и усваиваю в деталях и в серьез. Спс! И вам, и Крипо.



А тут вдруг Крипо странные вопросы задает и не понятно к чему, типа " почему вы привязываете золото к доллару" ? не я - Волгарь "привязывал", и он не "привязывал", а оценивал золото - в долларах, а в чем его оценивать, золото ? За десятилетия покупательная способность доллара сильно упала, так что получилось не вполне корректно делать выводы и строить динамику макроэкономическую , поэтому я сделал иной вывод. Доллар не надежный - как эталон на 50 и более лет . Это я в курсе , и знал всегда, ( без подробной детализации в цифрах) - я не такой уже и темный был по жизни и до форума, я тут тонкости рою, и детализацию , а понятийный аппарат у меня был по многим активам. (Но не по облигациям , правда). Мы с вами эту тему уже обсуждали тем более , помните - про конфискацию золота в США и в СССР ? И Крипо много что добавил интересное . Это же смежные темы и связано с "золотым стандартом" доллара на прямую. Золото потому и конфисковали , что не хватало его, что бы "гарантировать" доллар золотом - выдерживать золотой стандарт по доллару? Я так понял. Я внимательно читаю, то что спрашиваю, вникаю и усваиваю в деталях и в серьез. Спс! И вам, и Крипо.А тут вдруг Крипо странные вопросы задает и не понятно к чему, типа " почему вы привязываете золото к доллару" ? не я - Волгарь "привязывал", и он не "привязывал", а оценивал золото - в долларах, а в чем его оценивать, золото ? За десятилетия покупательная способность доллара сильно упала, так что получилось не вполне корректно делать выводы и строить динамику макроэкономическую , поэтому я сделал иной вывод. Доллар не надежный - как эталон на 50 и более лет kalinavalera1

Повідомлень: 4144 З нами з: 07.05.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1721172217231724 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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