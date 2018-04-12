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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1722172317241725 Додано: Чет 12 кві, 2018 19:36 kalinavalera1

Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.



Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий.... наблюдательный

Повідомлень: 3002 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46 наблюдательный написав: kalinavalera1

Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.



Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий.... Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....

Осподи! Что за бред ? С чего вы взяли , что я "бедный" ? Я не миллионщик, но вполне в достатке живу. Как мне это удается - другой вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне в таком государстве как наше. Это да. Должна быть подушка безопасности, пенсия , медицина, адекватная коммуналка - а ее нет. К чему вы это придумываете про "бедность" ? Давайте не будем конфликтовать и оппонентов грязью поливать - типа он "бедный", от "богатого" слышу- "сам такой"



Вы лучше станете жить - конфликтуя с русскими , только потому, что они русские ? Если вам именно за это платят - возможно. Есть такие разжигатели вражды наемные. Но само по себе это тупо ущербно, и к богатству конфликтность национализм не ведет. Осподи! Что за бред ? С чего вы взяли , что я "бедный" ? Я не миллионщик, но вполне в достатке живу. Как мне это удается - другой вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне в таком государстве как наше. Это да. Должна быть подушка безопасности, пенсия , медицина, адекватная коммуналка - а ее нет. К чему вы это придумываете про "бедность" ? Давайте не будем конфликтовать и оппонентов грязью поливать - типа он "бедный", от "богатого" слышу- "сам такой"Вы лучше станете жить - конфликтуя с русскими , только потому, что они русские ? Если вам именно за это платят - возможно. Есть такие разжигатели вражды наемные. Но само по себе это тупо ущербно, и к богатству конфликтность национализм не ведет. kalinavalera1

Повідомлень: 4154 З нами з: 07.05.11 Подякував: 627 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 20:59 kalinavalera1

Блин, да ты посмотри на тему ветки. Что вы сюда всякую муть тащите?

Один про рост мяса и пшеницы в РФ, другой про вакцины от бешенства собак и т.п.

Вам что, в этой жизни уже делать нечего? Заведи себе отдельную ветку и жалуйся на свою жизнь сколько душе угодно.

А если есть что сказать по теме, то золотой флаг в руки.

Ты лучше расскажи как обстоят дела с добычей и продажей золота в мире.

Не знаешь? Тогда почитай, если тебе оно интересно:

https://www.barrick.com/investors/news/ ... fault.aspx

https://www.gold.org/



А болтать о трудностях жизни можно и в подворотне.... Блин, да ты посмотри на тему ветки. Что вы сюда всякую муть тащите?Один про рост мяса и пшеницы в РФ, другой про вакцины от бешенства собак и т.п.Вам что, в этой жизни уже делать нечего? Заведи себе отдельную ветку и жалуйся на свою жизнь сколько душе угодно.А если есть что сказать по теме, то золотой флаг в руки.Ты лучше расскажи как обстоят дела с добычей и продажей золота в мире.Не знаешь? Тогда почитай, если тебе оно интересно:А болтать о трудностях жизни можно и в подворотне.... наблюдательный

Повідомлень: 3002 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 21:14 наблюдательный спс за ссылки посмотрю. Про бешеных собак упомянул, так как вы конфликтный и свары затеваете. Это никому не нужно. Новостей по золоту важных нет давно уже. Поэтому люди заходят и пишут обо всем. Что бы ветка была живая - так что не горячитесь. Давайте по теме, я только за. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4154 З нами з: 07.05.11 Подякував: 627 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 21:17

Дефицит госбюджета США в марте составил $208,743 млрд, что на 18,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,233 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 2,7% - до $210,832 млрд, в том числе сборы подоходного налога снизились на 2%.

При этом расходы выросли на 6,8% и достигли $419,576 млрд.

Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы! Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы! hxbbgaf Повідомлень: 19697 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 21:21 hxbbgaf написав: Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!

Дефицит госбюджета США в марте составил $208,743 млрд, что на 18,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,233 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 2,7% - до $210,832 млрд, в том числе сборы подоходного налога снизились на 2%.

При этом расходы выросли на 6,8% и достигли $419,576 млрд.

Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы! Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы!

Интересное наблюдение , посмотрю. Интересное наблюдение , посмотрю. kalinavalera1

Повідомлень: 4154 З нами з: 07.05.11 Подякував: 627 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1722172317241725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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