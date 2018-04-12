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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:36

kalinavalera1
Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.

Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46

  наблюдательный написав:kalinavalera1
Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.

Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....

Осподи! Что за бред ? С чего вы взяли , что я "бедный" ? Я не миллионщик, но вполне в достатке живу. Как мне это удается - другой вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне в таком государстве как наше. Это да. Должна быть подушка безопасности, пенсия , медицина, адекватная коммуналка - а ее нет. К чему вы это придумываете про "бедность" ? Давайте не будем конфликтовать и оппонентов грязью поливать - типа он "бедный", от "богатого" слышу- "сам такой" :D

Вы лучше станете жить - конфликтуя с русскими , только потому, что они русские ? Если вам именно за это платят - возможно. Есть такие разжигатели вражды наемные. Но само по себе это тупо ущербно, и к богатству конфликтность национализм не ведет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:59

kalinavalera1
Блин, да ты посмотри на тему ветки. Что вы сюда всякую муть тащите?
Один про рост мяса и пшеницы в РФ, другой про вакцины от бешенства собак и т.п.
Вам что, в этой жизни уже делать нечего? Заведи себе отдельную ветку и жалуйся на свою жизнь сколько душе угодно.
А если есть что сказать по теме, то золотой флаг в руки.
Ты лучше расскажи как обстоят дела с добычей и продажей золота в мире.
Не знаешь? Тогда почитай, если тебе оно интересно:
https://www.barrick.com/investors/news/ ... fault.aspx
https://www.gold.org/

А болтать о трудностях жизни можно и в подворотне....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:14

наблюдательный спс за ссылки посмотрю. Про бешеных собак упомянул, так как вы конфликтный и свары затеваете. Это никому не нужно. Новостей по золоту важных нет давно уже. Поэтому люди заходят и пишут обо всем. Что бы ветка была живая. Давайте по теме, я только за.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:17

Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!
Дефицит госбюджета США в марте составил $208,743 млрд, что на 18,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,233 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета сократились на 2,7% - до $210,832 млрд, в том числе сборы подоходного налога снизились на 2%.
При этом расходы выросли на 6,8% и достигли $419,576 млрд.

Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы!
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