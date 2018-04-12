kalinavalera1 Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.
Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....
наблюдательный написав:kalinavalera1 Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.
Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....
Осподи! Что за бред ? С чего вы взяли , что я "бедный" ? Я не миллионщик, но вполне в достатке живу. Как мне это удается - другой вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне в таком государстве как наше. Это да. Должна быть подушка безопасности, пенсия , медицина, адекватная коммуналка - а ее нет. К чему вы это придумываете про "бедность" ? Давайте не будем конфликтовать и оппонентов грязью поливать - типа он "бедный", от "богатого" слышу- "сам такой"
Вы лучше станете жить - конфликтуя с русскими , только потому, что они русские ? Если вам именно за это платят - возможно. Есть такие разжигатели вражды наемные. Но само по себе это тупо ущербно, и к богатству конфликтность национализм не ведет.
kalinavalera1 Блин, да ты посмотри на тему ветки. Что вы сюда всякую муть тащите? Один про рост мяса и пшеницы в РФ, другой про вакцины от бешенства собак и т.п. Вам что, в этой жизни уже делать нечего? Заведи себе отдельную ветку и жалуйся на свою жизнь сколько душе угодно. А если есть что сказать по теме, то золотой флаг в руки. Ты лучше расскажи как обстоят дела с добычей и продажей золота в мире. Не знаешь? Тогда почитай, если тебе оно интересно: https://www.barrick.com/investors/news/ ... fault.aspx https://www.gold.org/
А болтать о трудностях жизни можно и в подворотне....
наблюдательный спс за ссылки посмотрю. Про бешеных собак упомянул, так как вы конфликтный и свары затеваете. Это никому не нужно. Новостей по золоту важных нет давно уже. Поэтому люди заходят и пишут обо всем. Что бы ветка была живая - так что не горячитесь. Давайте по теме, я только за.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!
Дефицит госбюджета США в марте составил $208,743 млрд, что на 18,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,233 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета сократились на 2,7% - до $210,832 млрд, в том числе сборы подоходного налога снизились на 2%. При этом расходы выросли на 6,8% и достигли $419,576 млрд.
Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы!
hxbbgaf написав:Теперь дефицит американского бюджета опять копает многолетнее дно!
Дефицит госбюджета США в марте составил $208,743 млрд, что на 18,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,233 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета сократились на 2,7% - до $210,832 млрд, в том числе сборы подоходного налога снизились на 2%. При этом расходы выросли на 6,8% и достигли $419,576 млрд.
Кстати, если мы сопоставим дефицит американского бюджета и цену золота, то зависимость в последние лет 20 почти прямая! Делаем выводы!
kalinavalera1 написав:наблюдательный спс за ссылки посмотрю. Про бешеных собак упомянул, так как вы конфликтный и свары затеваете. Это никому не нужно. Новостей по золоту важных нет давно уже. Поэтому люди заходят и пишут обо всем. Что бы ветка была живая. Давайте по теме, я только за.
Это специфическая ветка, которую превратили в балаган. Тема золота тут уже на десятом месте и про него могут написать уже только единицы. И то изредка. А для вашего "обо всём" есть другие места, где вас поймут и пожалеют.
Так что цените своё время и время других....
Что касается золотых новостей, то они есть всегда. Вы их просто не видите и не понимаете...
наблюдательный написав:Что касается золотых новостей, то они есть всегда. Вы их просто не видите и не понимаете...
Возможно, так вы их и сообщайте " всегда". Да , для меня новости в основном то, что влияет на цену. Если цена на месте, и "новости" - никак на нее не повлияют, то не особо интересно. Я против вражды и конфликтов, а во всем остальным согласен.