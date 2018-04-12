Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46

наблюдательный написав: kalinavalera1

Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.



Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий.... Я вам уже писал почему вы такой бедный. Если вы этого не поняли, то это проблема вашего ума. Ибо из ничего и получается - НИЧЕГО. Иными словами, если ноль умножить на ноль, то получится - НОЛЬ.Вы можете тут целые лужи очередных соплей распускать, только от этого лучше жить не станете. Ибо дорогу осилит идущий....

Осподи! Что за бред ? С чего вы взяли , что я "бедный" ? Я не миллионщик, но вполне в достатке живу. Как мне это удается - другой вопрос. Нет уверенности в завтрашнем дне в таком государстве как наше. Это да. Должна быть подушка безопасности, пенсия , медицина, адекватная коммуналка - а ее нет. К чему вы это придумываете про "бедность" ? Давайте не будем конфликтовать и оппонентов грязью поливать - типа он "бедный", от "богатого" слышу- "сам такой"Вы лучше станете жить - конфликтуя с русскими , только потому, что они русские ? Если вам именно за это платят - возможно. Есть такие разжигатели вражды наемные. Но само по себе это тупо ущербно, и к богатству конфликтность национализм не ведет.