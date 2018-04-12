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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1723172417251726 Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58 Волгарь написав: Вот и поговорили. Ошибок Вы не умеете признавать, и даром предвидения (или начатками анализами) точно не владеете.

USD/RUB 61,4135

Вот и поговорили. Ошибок Вы не умеете признавать, и даром предвидения (или начатками анализами) точно не владеете.

Повторяю вам уже в 3-й раз.

Блажен, кто верует...

Верьте в свой рубль. Никто ведь не против.

А я отдаю предпочтение FEDERAL RESERVE NOTE.

Что касается ошибок, то мы живём не только сегодняшним днём.

Время покажет. Думаю что и ждать долго не придётся, дабы посмотреть на результат.

Удачи. Повторяю вам уже в 3-й раз.Верьте в свой рубль. Никто ведь не против.А я отдаю предпочтениеЧто касается ошибок, то мы живём не только сегодняшним днём.Время покажет. Думаю что и ждать долго не придётся, дабы посмотреть на результат.Удачи. наблюдательный

Повідомлень: 3005 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:56 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Но пока на этом (твитах Трампа и пресс-конференциях Мнучина) можно неплохо заработать- я с утра купил 300 лотов Сбербанка по 209,10.

SBER 211,84 +3,84 +1,85%

https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts

А насчет санкций - тут есть про это целая тема. И пока я не написал там, что ИМЕННО В ИХ РЕЗУЛЬТАТЕ производство мяса в РФ увеличились за 4 года на 1/4, а ЗР едва ли удвоились (после чего такие посты стали активно резать), там подробно освещались результаты санкций. Но пока на этом (твитах Трампа и пресс-конференциях Мнучина) можно неплохо заработать- я с утра купил 300 лотов Сбербанка по 209,10.SBER 211,84 +3,84 +1,85%А насчет санкций - тут есть про это целая тема. И пока я не написал там, что ИМЕННО В ИХ РЕЗУЛЬТАТЕ производство мяса в РФ увеличились за 4 года на 1/4, а ЗР едва ли удвоились (после чего такие посты стали активно резать), там подробно освещались результаты санкций.



опять "удачные сделки" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, с начала недели чувак потерял 7,5% в долларах, но продолжает тут пузыри пускать, непуганный иди..патриот хренов.



И опять вранье - производсто то мяса может и возрасло за 4 года санкций (не благодотря a вопреки), но не на "1/4" а на 8%, а в годы до санкций оно росло на 30%, но главное - ПОТРЕБЛЕНИЕ мяса упало в рашке на 4%. и это еще без учета расспределения по сортам - говядина-свинина-курица, взрывное увеличение производство тока в курице возможно.



И еще, я щас опять на форум Швейцарии пойду, у меня "невинное увлечение" сырых и убогих "наших братьев меньших", стонущих под франко-итальянской окупацией и толпами заробитчан из португалии и беженцами, знакомить со статистикой немецкого автопрома, меня же там не забанят?!



Кто там по доллар-золото спрашивал - я говорил, почему вы пытаетесь экономику и в частности доллар в золоте измерять, не путайте. опять "удачные сделки" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, с начала недели чувак потерял 7,5% в долларах, но продолжает тут пузыри пускать, непуганный иди..патриот хренов.И опять вранье - производсто то мяса может и возрасло за 4 года санкций (не благодотря a вопреки), но не на "1/4" а на 8%, а в годы до санкций оно росло на 30%, но главное - ПОТРЕБЛЕНИЕ мяса упало в рашке на 4%. и это еще без учета расспределения по сортам - говядина-свинина-курица, взрывное увеличение производство тока в курице возможно.И еще, я щас опять на форум Швейцарии пойду, у меня "невинное увлечение" сырых и убогих "наших братьев меньших", стонущих под франко-итальянской окупацией и толпами заробитчан из португалии и беженцами, знакомить со статистикой немецкого автопрома, меня же там не забанят?!Кто там по доллар-золото спрашивал - я говорил, почему вы пытаетесь экономику и в частности доллар в золоте измерять, не путайте. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 669 З нами з: 24.07.10 Подякував: 133 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1723172417251726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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