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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1723172417251726
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:58

  Волгарь написав:Вот и поговорили. Ошибок Вы не умеете признавать, и даром предвидения (или начатками анализами) точно не владеете.
USD/RUB 61,4135

Повторяю вам уже в 3-й раз.
Блажен, кто верует... :)
Верьте в свой рубль. Никто ведь не против.
А я отдаю предпочтение FEDERAL RESERVE NOTE.
Что касается ошибок, то мы живём не только сегодняшним днём.
Время покажет. Думаю что и ждать долго не придётся, дабы посмотреть на результат.
Удачи.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Но пока на этом (твитах Трампа и пресс-конференциях Мнучина) можно неплохо заработать- я с утра купил 300 лотов Сбербанка по 209,10.
SBER 211,84 +3,84 +1,85%
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
А насчет санкций - тут есть про это целая тема. И пока я не написал там, что ИМЕННО В ИХ РЕЗУЛЬТАТЕ производство мяса в РФ увеличились за 4 года на 1/4, а ЗР едва ли удвоились (после чего такие посты стали активно резать), там подробно освещались результаты санкций.


опять "удачные сделки" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, с начала недели чувак потерял 7,5% в долларах, но продолжает тут пузыри пускать, непуганный иди..патриот хренов.

И опять вранье - производсто то мяса может и возрасло за 4 года санкций (не благодотря a вопреки), но не на "1/4" а на 8%, а в годы до санкций оно росло на 30%, но главное - ПОТРЕБЛЕНИЕ мяса упало в рашке на 4%. и это еще без учета расспределения по сортам - говядина-свинина-курица, взрывное увеличение производство тока в курице возможно.

И еще, я щас опять на форум Швейцарии пойду, у меня "невинное увлечение" сырых и убогих "наших братьев меньших", стонущих под франко-итальянской окупацией и толпами заробитчан из португалии и беженцами, знакомить со статистикой немецкого автопрома, меня же там не забанят?!

Кто там по доллар-золото спрашивал - я говорил, почему вы пытаетесь экономику и в частности доллар в золоте измерять, не путайте.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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