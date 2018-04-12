Волгарь написав:Вот и поговорили. Ошибок Вы не умеете признавать, и даром предвидения (или начатками анализами) точно не владеете. USD/RUB 61,4135
Повторяю вам уже в 3-й раз. Блажен, кто верует... Верьте в свой рубль. Никто ведь не против. А я отдаю предпочтение FEDERAL RESERVE NOTE. Что касается ошибок, то мы живём не только сегодняшним днём. Время покажет. Думаю что и ждать долго не придётся, дабы посмотреть на результат. Удачи.
Волгарь написав:Но пока на этом (твитах Трампа и пресс-конференциях Мнучина) можно неплохо заработать- я с утра купил 300 лотов Сбербанка по 209,10. SBER 211,84 +3,84 +1,85% https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts А насчет санкций - тут есть про это целая тема. И пока я не написал там, что ИМЕННО В ИХ РЕЗУЛЬТАТЕ производство мяса в РФ увеличились за 4 года на 1/4, а ЗР едва ли удвоились (после чего такие посты стали активно резать), там подробно освещались результаты санкций.
опять "удачные сделки" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, с начала недели чувак потерял 7,5% в долларах, но продолжает тут пузыри пускать, непуганный иди..патриот хренов.
И опять вранье - производсто то мяса может и возрасло за 4 года санкций (не благодотря a вопреки), но не на "1/4" а на 8%, а в годы до санкций оно росло на 30%, но главное - ПОТРЕБЛЕНИЕ мяса упало в рашке на 4%. и это еще без учета расспределения по сортам - говядина-свинина-курица, взрывное увеличение производство тока в курице возможно.
И еще, я щас опять на форум Швейцарии пойду, у меня "невинное увлечение" сирых и убогих "наших братьев меньших", стонущих под франко-итальянской окупацией и толпами заробитчан из португалии и беженцами, знакомить со статистикой немецкого автопрома, меня же там не забанят?!
Кто там по доллар-золото спрашивал - я говорил, почему вы пытаетесь экономику и в частности доллар в золоте измерять, не путайте.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 13 кві, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный написав:Почему я должен тут читать сколько пшеницы выросло в РФ сейчас, и сколько её выращивали при большевиках?
люди чем-то занимаються по 3 причинам -
70% из-за денег 28% чтобы удовлетворить свое эго, 2% потому что это действительно интересует.
если чувак на зарубежном форуме по 10 часов в день информирует о линии партии (к примеру цитату Черчелья позавчера использовали русосми, вот еще пример уже у нас, такой же руссак пишет - https://minfin.com.ua/2018/04/10/33156407/, это методичка у них) не из-за денег, то что остаеться? Это его действительно глубоко интересует?! наше экономическое образование?! ХА-ХА-ХА.
Бабло он у нас не зарабатывает, так что, он свое эго удовлетворяет? с бедными "родственичками" общаеться?! Он же типа у нас мультимиллионер. Ноги тут вытерает, какой он продвинутый хвастаеться? То что никаой он не миллионер а его сделки "вы не правильно понимаете" он только "мог бы если бы захотел" сделать это уже ясно, финам и альпари же у нас забанены правда? пффф..
Бабло он у нас не зарабатывает, так что, он свое эго удовлетворяет? с бедными "родственичками" общаеться?! Он же типа у нас мультимиллионер. Ноги тут вытерает, какой он продвинутый хвастаеться? То что никаой он не миллионер а его сделки "вы не правильно понимаете" он только "мог бы если бы захотел" сделать это уже ясно, финам и альпари же у нас забанены правда? пффф.. неее.... за бабло пишет. Так что читайте!
Хамите, парниша, откровенно. 206 тыс. акций ПАО Газпром стоят даже сейчас почти 30 млн. и дают 1 400 тыс. чистого дохода в год. В рублях, конечно. А стоили 3 млн. долларов 10 лет назад, но увы... Плюс 2 квартиры (лично мои),1 на жены, 1 на дочку. Офис в 240 м2 + склад 450 (на жену). Дом в 140 м2 в деревне + 15 соток земли. За оградой 4 ГА земли (и все это в курортной зоне Нижнего Новгорода, в 1,5 от берега Горьковского моря) - там местный фермер бесплатно выращивает ячмень. Торговая компания (правда, сейчас работающая с небольшим убытком). Скоро внучке годик - сейчас подыскиваем им трехкомнатную. Несомненно обеднел в кризис, не продал осенью 14-го акции, не купил валюты, поэтому только на депозитах потерял почти сотню тысяч (не рублей). К сожалению, всегда верил в разум, поэтому был откровенно шокирован аферой Сечина в середине декабря 14-го (когда курс за день попер до 80-ти). Что ж поделаешь - чайник, поэтому и проиграл в январе 16-го на валютном рынке 760 тыс. (рублей). За 3 часа!!! Тем не менее - на пособии не сижу, как говорится, живу и даю жить другим. Насчет Финам и Альпари - Вы элементарно невнимательны. Я ссылаюсь на https://ru.investing.com - русскую версию всемирно известного финансового сайта. А потом у кого это у НАС? Вы же вроде из Германии постите.
Kripo написав:люди чем-то занимаються по 3 причинам -
70% из-за денег 28% чтобы удовлетворить свое эго, 2% потому что это действительно интересует.
Вы себя к какой категории относите, "меньшевиков", "большевиков" или может быть "середнячки" ?
"большевиков", бабло в укр. банках на депозитах - нигде так не дают, но надо "руку на пульсе" держать, к примеру позавчера про экзотическую акцию узнал тут на форуме. Ну и конечно "середнячков" - постебаться и потроллить это же святое! я себя иногда с трудом сдерживаю, чтобы не тыкать носом в офигенные условия жизни в Германии, к которым я собственно малое отношение имею, но вроде получается пока! в отличии от пациента. А 3-тье очень редко получается, редкость чтобы кто-то дал интересную информацию, все самому ракапывать.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 13 кві, 2018 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Волгарь написав:Несомненно обеднел в кризис, не продал осенью 14-го акции, не купил валюты, поэтому только на депозитах потерял почти сотню тысяч (не рублей).
да я же вам верю, верю ну почти как себе!!
неможечко тока сомневаюсь... там детали не сходяться, там еще что... (вот классический пример -
Волгарь написав:Плюс 2 квартиры (лично мои),1 на жены, 1 на дочку. Офис в 240 м2 + склад 450 (на жену).
как квартиры могут быть "лично вашими" в браке - тока если в наследство достались! А если у жены склад "лично ее" и больше "вашего общего офиса" то значит она его заработла до брака или получила от родителей в подарок. Верно?! Значит вы извините, по вашим же словам, в примах... корейко он блин подпольный )
а главное - а нахера оно вам?!
Ну серьезно, если вы такой себе "удачливый богатый состоявшийся" корейко, то нахера сидеть на заграничном форуме по 10 часов?!
Нe на форуме там трейдеров, или на форуме по "клейке танчиков" или что там у вас было бы за хобби в реальности, а на зарубежном и информировать тут людей о невье_енном упехе вашем лично и в основном что вы тут делаете, информировать об успехе вашей дерьмовой в общем то страны?!