Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:43

Бабло он у нас не зарабатывает, так что, он свое эго удовлетворяет? с бедными "родственичками" общаеться?! Он же типа у нас мультимиллионер. Ноги тут вытерает, какой он продвинутый хвастаеться? То что никаой он не миллионер а его сделки "вы не правильно понимаете" он только "мог бы если бы захотел" сделать это уже ясно, финам и альпари же у нас забанены правда? пффф..

неее.... за бабло пишет. Так что читайте!

Хамите, парниша, откровенно. 206 тыс. акций ПАО Газпром стоят даже сейчас почти 30 млн. и дают 1 400 тыс. чистого дохода в год. В рублях, конечно. А стоили 3 млн. долларов 10 лет назад, но увы...Плюс 2 квартиры (лично мои),1 на жены, 1 на дочку. Офис в 240 м2 + склад 450 (на жену). Дом в 140 м2 в деревне + 15 соток земли. За оградой 4 ГА земли (и все это в курортной зоне Нижнего Новгорода, в 1,5 от берега Горьковского моря) - там местный фермер бесплатно выращивает ячмень. Торговая компания (правда, сейчас работающая с небольшим убытком). Скоро внучке годик - сейчас подыскиваем им трехкомнатную.Несомненно обеднел в кризис, не продал осенью 14-го акции, не купил валюты, поэтому только на депозитах потерял почти сотню тысяч (не рублей). К сожалению, всегда верил в разум, поэтому был откровенно шокирован аферой Сечина в середине декабря 14-го (когда курс за день попер до 80-ти). Что ж поделаешь - чайник, поэтому и проиграл в январе 16-го на валютном рынке 760 тыс. (рублей). За 3 часа!!!Тем не менее - на пособии не сижу, как говорится, живу и даю жить другим.Насчет Финам и Альпари - Вы элементарно невнимательны. Я ссылаюсь на- русскую версию всемирно известного финансового сайта.А потом у кого это у НАС? Вы же вроде из Германии постите.