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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 14 кві, 2018 00:09
наблюдательный написав:
Не ценность доллара меняется, а меняется стоимость товара, или труда, по отношению к нему. Инфляция - это есть рост цен, по отношению к единице денег. Твоими же словами, не метр меняется, ибо он есть величина постоянная, а меняются расстояния. Повторяю, доллар или гривна, это просто единицы обмена, с помощью которых ты свой труд меняешь на булочку, или на золотое кольцо.
Доллар меряется булочками ? Ты забавный. Пока просто смешно. Но я попытаюсь ответить серьезно, как ребенку поясняю -
Измеряем мы ценность товара , а не доллар. По твоему - когда инфляция - это растет ценность труда и товаров ?
По твоей аналогии в километрах - если вчера расстояние от Днепра до Киева было 450 км, то завтра с утра оно может стать 900 км ?
До инфляции булка - и еще 100 видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. И тут инфляция - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.
Ценность труда и товаров одна и та же сохраняется - то есть спрос, спрос не изменился, только в долларах эта ценность якобы изменилась , а в процессе обмена товарами и трудом - пропорционально больше долларов дают и все. Заинтересованность и спрос все те же , а вот циферки на бумажках другие. Столько же товаров и столько же труда - только бумажек зеленых дают больше за все товары в равных пропорциях. Равные пропорции роста цен - на все товары - это признак инфляции - то есть потери ценности именно доллара. Если растет ценность товара - то выборочно - например все цены сохраняются , а кофе не урожай, спрос большой ,а кофе мало, он растет в цене. И если вчера булка и кофе стоили по 1 доллару, то если ценность кофе вырастет - он будет стоить 5 долларов , а булка 1 доллар как и прежде.
Инфляция - это примитивный процесс - и назвать инфляцию увеличением ценности товаров - глупо. Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ?
Вы же разумный человек, за чем вы такое пишете ?
И самое смешное
Эталон - которым измеряют - он должен быть тупо постоянным. Он не может становиться другим, более ценным в 10 раз, потом еще в 20 раз как ты пытаешься это выкрутить.
Ценность товара определяется спросом - а при инфляции спрос не меняется, но цифра на ценнике меняется. То есть доллар не может отражать реальный спрос , мерить ценность , так как количество долларов дают на много больше, а спрос такой как и был.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 14 кві, 2018 00:50
Ты проснись для начала. Потом будешь объяснять. Где я такое писал?
kalinavalera1 написав:
До инфляции булка - и еще 10о видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. Через 20 лет - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.
Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?
kalinavalera1 написав:
Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ?
У кого как. У тебя вот ночью спрос увеличился аж в 10 раз
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наблюдательный
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Додано: Суб 14 кві, 2018 01:08
наблюдательный написав:
Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?
Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути.
Крипо задал случайный вопрос не по сути , а тут еще ты докопался. Все нормально. Как и раньше писал - мы с Волгарем обсуждали зависимость ценности золота - от ВВП США- есть ли таковая ? И получилось что в долларе мерить не катит, так как не отражает реальную картину. Все это давно уже обсуждали. Да мерим обычно бумажными деньгами. Революцию не готовим. Но для понимания истины считаем не в долларах. А ты чего не спишь?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Суб 14 кві, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 14 кві, 2018 01:19
kalinavalera1 написав: наблюдательный написав:
Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?
Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь?
Кино смотрю....
Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,
довольно трудно.
Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы....
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наблюдательный
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Додано: Суб 14 кві, 2018 01:24
наблюдательный написав:
kalinavalera1 написав: наблюдательный написав:
Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?
Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь?
Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,
довольно трудно.
Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы....
Так и в обороте возможны очень разные варианты.
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kalinavalera1
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