Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1724172517261727 Додано: Суб 14 кві, 2018 00:09 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Не ценность доллара меняется, а меняется стоимость товара, или труда, по отношению к нему. Инфляция - это есть рост цен, по отношению к единице денег. Твоими же словами, не метр меняется, ибо он есть величина постоянная, а меняются расстояния. Повторяю, доллар или гривна, это просто единицы обмена, с помощью которых ты свой труд меняешь на булочку, или на золотое кольцо. Не ценность доллара меняется, а меняется стоимость товара, или труда, по отношению к нему. Инфляция - это есть рост цен, по отношению к единице денег. Твоими же словами, не метр меняется, ибо он есть величина постоянная, а меняются расстояния. Повторяю, доллар или гривна, это просто единицы обмена, с помощью которых ты свой труд меняешь на булочку, или на золотое кольцо.



Доллар меряется булочками ? Ты забавный. Пока просто смешно. Но я попытаюсь ответить серьезно, как ребенку поясняю -

Измеряем мы ценность товара , а не доллар. По твоему - когда инфляция - это растет ценность труда и товаров ?







По твоей аналогии в километрах - если вчера расстояние от Днепра до Киева было 450 км, то завтра с утра оно может стать 900 км ?

До инфляции булка - и еще 100 видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. И тут инфляция - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.



Ценность труда и товаров одна и та же сохраняется - то есть спрос, спрос не изменился, только в долларах эта ценность якобы изменилась , а в процессе обмена товарами и трудом - пропорционально больше долларов дают и все. Заинтересованность и спрос все те же , а вот циферки на бумажках другие. Столько же товаров и столько же труда - только бумажек зеленых дают больше за все товары в равных пропорциях. Равные пропорции роста цен - на все товары - это признак инфляции - то есть потери ценности именно доллара. Если растет ценность товара - то выборочно - например все цены сохраняются , а кофе не урожай, спрос большой ,а кофе мало, он растет в цене. И если вчера булка и кофе стоили по 1 доллару, то если ценность кофе вырастет - он будет стоить 5 долларов , а булка 1 доллар как и прежде.



Инфляция - это примитивный процесс - и назвать инфляцию увеличением ценности товаров - глупо. Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ?

Вы же разумный человек, за чем вы такое пишете ?



И самое смешное Эталон - которым измеряют - он должен быть тупо постоянным. Он не может становиться другим, более ценным в 10 раз, потом еще в 20 раз как ты пытаешься это выкрутить.

Ценность товара определяется спросом - а при инфляции спрос не меняется, но цифра на ценнике меняется. То есть доллар не может отражать реальный спрос , мерить ценность , так как количество долларов дают на много больше, а спрос такой как и был. Доллар меряется булочками ? Ты забавный. Пока просто смешно. Но я попытаюсь ответить серьезно, как ребенку поясняю -Измеряем мы ценность товара , а не доллар. По твоему - когда инфляция - это растет ценность труда и товаров ?По твоей аналогии в километрах - если вчера расстояние от Днепра до Киева было 450 км, то завтра с утра оно может стать 900 км ?До инфляции булка - и еще 100 видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. И тут инфляция - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.Ценность труда и товаров одна и та же сохраняется - то есть спрос, спрос не изменился, только в долларах эта ценность якобы изменилась , а в процессе обмена товарами и трудом - пропорционально больше долларов дают и все. Заинтересованность и спрос все те же , а вот циферки на бумажках другие. Столько же товаров и столько же труда - только бумажек зеленых дают больше за все товары в равных пропорциях. Равные пропорции роста цен - на все товары - это признак инфляции - то есть потери ценности именно доллара. Если растет ценность товара - то выборочно - например все цены сохраняются , а кофе не урожай, спрос большой ,а кофе мало, он растет в цене. И если вчера булка и кофе стоили по 1 доллару, то если ценность кофе вырастет - он будет стоить 5 долларов , а булка 1 доллар как и прежде.Инфляция - это примитивный процесс - и назвать инфляцию увеличением ценности товаров - глупо. Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ?Вы же разумный человек, за чем вы такое пишете ?И самое смешноеЭталон - которым измеряют - он должен быть тупо постоянным. Он не может становиться другим, более ценным в 10 раз, потом еще в 20 раз как ты пытаешься это выкрутить.Ценность товара определяется спросом - а при инфляции спрос не меняется, но цифра на ценнике меняется. То есть доллар не может отражать реальный спрос , мерить ценность , так как количество долларов дают на много больше, а спрос такой как и был. kalinavalera1

Повідомлень: 4166 З нами з: 07.05.11 Подякував: 628 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 кві, 2018 00:50 kalinavalera1 написав: Доллар меряется булочками? Ты забавный. Пока просто смешно. Но я попытаюсь ответить серьезно, как ребенку поясняю -

Доллар меряется булочками? Ты забавный. Пока просто смешно. Но я попытаюсь ответить серьезно, как ребенку поясняю -

Ты проснись для начала. Потом будешь объяснять. Где я такое писал?

kalinavalera1 написав: До инфляции булка - и еще 10о видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. Через 20 лет - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.

До инфляции булка - и еще 10о видов товаров - стоили одинаково 1 доллар. Ну допустим - мыло, булка, тарелка, чашка и тп. Все стоило одинаково. Через 20 лет - все эти товары стоят тоже одинаково - но уже по 5 долларов. Так же и зарплата увеличилась у американцев в 5 раз. И они могут купить такое же количество товаров за свой труд как и раньше. Ценность одинаковая сохранилась - а вот циферка на ценнике совсем другая. Потому что долларов много напечатали.

Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?

kalinavalera1 написав: Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ? Ценность товаров - определяется спросом , это верно . Поэтому она не может вырасти в 5 или 10 раз, за одну ночь на все товары пропорционально - как это случается при инфляции, так как определяется именно спросом. Неужели ночью спрос на все товары увеличился в 10 раз ?

У кого как. У тебя вот ночью спрос увеличился аж в 10 раз Ты проснись для начала. Потом будешь объяснять. Где я такое писал?Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?У кого как. У тебя вот ночью спрос увеличился аж в 10 раз наблюдательный

Повідомлень: 3008 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 кві, 2018 01:08 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает? Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?

Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути.

Крипо задал случайный вопрос не по сути , а тут еще ты докопался. Все нормально. Как и раньше писал - мы с Волгарем обсуждали зависимость ценности золота - от ВВП США- есть ли таковая ? И получилось что в долларе мерить не катит, так как не отражает реальную картину. Все это давно уже обсуждали. Да мерим обычно бумажными деньгами. Революцию не готовим. Но для понимания истины считаем не в долларах. А ты чего не спишь? Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути.Крипо задал случайный вопрос не по сути , а тут еще ты докопался. Все нормально. Как и раньше писал - мы с Волгарем обсуждали зависимость ценности золота - от ВВП США- есть ли таковая ? И получилось что в долларе мерить не катит, так как не отражает реальную картину. Все это давно уже обсуждали. Да мерим обычно бумажными деньгами. Революцию не готовим. Но для понимания истины считаем не в долларах. А ты чего не спишь? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 14 кві, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4166 З нами з: 07.05.11 Подякував: 628 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 кві, 2018 01:19 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает? Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?

Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь? Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь?



Кино смотрю....

Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,

довольно трудно.

Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы.... Кино смотрю....Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,довольно трудно.Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы.... наблюдательный

Повідомлень: 3008 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 кві, 2018 01:24 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает? Именно так. Бумажек много напечатали. Поэтому на сотку баксов товаров купишь уже меньше. И золота тоже. Что смущает?

Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь? Не смущает, а возмущает, что меряют спрос на товары, не постоянной величиной, а что бы измерять что-то - нужна постоянная величина. А то будет расстояние от Днепра до Киева вчера 450км а завтра утром уже 980 км ? Меняется именно ценность доллара, а не ценность товаров. Меня это не смущает, а возмущает такая манипулятивность. Золото куда надежнее как эталон. При долларе и бумажных деньгах не возможно, или крайне трудно - сохранить свой капитал. Цифры я взял любые для примера по сути. А ты чего не спишь?







Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,

довольно трудно.

Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы.... Да, в современном мире сохранить деньги, если они не в обороте,довольно трудно.Тут я согласен. Слишком много желающих облегчить наши карманы....



Так и в обороте возможны очень разные варианты. Так и в обороте возможны очень разные варианты. kalinavalera1

Повідомлень: 4166 З нами з: 07.05.11 Подякував: 628 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1724172517261727 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ реклама