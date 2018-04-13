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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:31
kalinavalera1
Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС.
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