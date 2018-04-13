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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1725172617271728
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:31

kalinavalera1
Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:52

  наблюдательный написав:kalinavalera1
Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС.

Это да, и по жизни я принял вашу и Жабы убежденность в непотопляемости доллара . Ну по крайней мере - сегодня более надежных денег нет, и за ним стоит могущественная сила. Мы все это уже давно решили и приняли. Но в США что-то происходит, и нужно понимать что. Именно потому, что все делают ставку на доллар в том числе.

И не поправляйте меня - типа " к золотому стандарту никогда не вернутся" - я и тут с вами давно согласился. Но когда мне нужно понимать суть процессов я считаю и в золоте тоже. Это более тонкий уровень. Я не отвергаю доллар - я же не дурак ? И то что доллар может стоить ВСЕГДА одинаковое количество золота - так не согласен был всегда - это не возможно. Интересуют любые новости , которые могут повлиять, коменты к ним , но более детально . А то что "доллар - наше все" я в курсе. И даже согласен. Вы ломитесь в открытую дверь. Но всегда есть нюансы.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:46

  kalinavalera1 написав: Интересуют любые новости , которые могут повлиять, коменты к ним , но более детально .

Ладно. Дарю тебе ссылку, которой пользуюсь сам.
https://tradingeconomics.com
Тут пульс мировой экономики. Основные индикаторы, статистика, рынки, и т.д.
Всё что нужно и детально.
Ну а комменты уже делай сам. Или оформляй платные подписки на забугорные аналитические ресурсы. Они, правда, на английском языке да и стоят немалых денег. Но правды там всё равно никто не скажет, да и ты тоннами не ворочаешь.

Ну всё.
Пора, пожалуй, закругляться.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Не ценность доллара меняется, а меняется стоимость товара, или труда, по отношению к нему.
меняется и то (долл) и то (товара)

наблюдальный, ответишь? : viewtopic.php?p=4342815#p4342815
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:33

  наблюдательный написав:
https://tradingeconomics.com
Тут пульс мировой экономики. Основные индикаторы, статистика, рынки, и т.д.
Всё что нужно и детально.

Торговый баланс как всегда забыли. Бюджетный дефицит написан странно, гораздо интереснее статистика последний 2-х месяцев и в абсолютных цифрах. Остальное дутое, неинтересно. Сизифов труд и дутый ВВП с учетом не сдающихся в аренду домов как вроде они сдаются никому не интересны.
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