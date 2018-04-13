Додано: Суб 14 кві, 2018 15:52

наблюдательный написав: kalinavalera1

Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС. Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС.

Это да, и по жизни я принял вашу и Жабы убежденность в непотопляемости доллара . Ну по крайней мере - сегодня более надежных денег нет, и за ним стоит могущественная сила. Мы все это уже давно решили и приняли. Но в США что-то происходит, и нужно понимать что. Именно потому, что все делают ставку на доллар в том числе.И не поправляйте меня - типа " к золотому стандарту никогда не вернутся" - я и тут с вами давно согласился. Но когда мне нужно понимать суть процессов я считаю и в золоте тоже. Это более тонкий уровень. Я не отвергаю доллар - я же не дурак ? И то что доллар может стоить ВСЕГДА одинаковое количество золота - так не согласен был всегда - это не возможно. Интересуют любые новости , которые могут повлиять, коменты к ним , но более детально . А то что "доллар - наше все" я в курсе. И даже согласен. Вы ломитесь в открытую дверь. Но всегда есть нюансы.