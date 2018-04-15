kalinavalera1
Золото, это враг доллара, следовательно и ФРС.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:52
Это да, и по жизни я принял вашу и Жабы убежденность в непотопляемости доллара . Ну по крайней мере - сегодня более надежных денег нет, и за ним стоит могущественная сила. Мы все это уже давно решили и приняли. Но в США что-то происходит, и нужно понимать что. Именно потому, что все делают ставку на доллар в том числе.
И не поправляйте меня - типа " к золотому стандарту никогда не вернутся" - я и тут с вами давно согласился. Но когда мне нужно понимать суть процессов я считаю и в золоте тоже. Это более тонкий уровень. Я не отвергаю доллар - я же не дурак ? И то что доллар может стоить ВСЕГДА одинаковое количество золота - так не согласен был всегда - это не возможно. Интересуют любые новости , которые могут повлиять, коменты к ним , но более детально . А то что "доллар - наше все" я в курсе. И даже согласен. Вы ломитесь в открытую дверь. Но всегда есть нюансы.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:46
Ладно. Дарю тебе ссылку, которой пользуюсь сам.
Тут пульс мировой экономики. Основные индикаторы, статистика, рынки, и т.д.
Всё что нужно и детально.
Ну а комменты уже делай сам. Или оформляй платные подписки на забугорные аналитические ресурсы. Они, правда, на английском языке да и стоят немалых денег. Но правды там всё равно никто не скажет, да и ты тоннами не ворочаешь.
Ну всё.
Пора, пожалуй, закругляться.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
меняется и то (долл) и то (товара)
наблюдальный, ответишь? : viewtopic.php?p=4342815#p4342815
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:33
Торговый баланс как всегда забыли. Бюджетный дефицит написан странно, гораздо интереснее статистика последний 2-х месяцев и в абсолютных цифрах. Остальное дутое, неинтересно. Сизифов труд и дутый ВВП с учетом не сдающихся в аренду домов как вроде они сдаются никому не интересны.
Додано: Суб 14 кві, 2018 23:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Все верно, правды там все равно никто не скажет. Это главное . Я сам часто знаю на что смотреть - а теханализ то таке.... токо эту инфу нарыть нужно и перевести. Подстрочный технически перевод часто очень невнятный. И правда , что тоннами я не ворочаю - я скромного достатка. Все верно.
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Господа, такое ощущение, что у "Режиссера" кризис жанра и мы уже видели это "кино":
- опять ..18 год,
- опять "Народные Республики"
- опять "большевики из Германии" учат нас жизни,
- опять "заграница нам поможет"
- опять ...
Напомните, пожалуйста, что там дальше было с золотом.
"Умный не говорит и половины из того что знает глупый не ведает и половины из того что говорит"
Додано: Пон 16 кві, 2018 04:36
amarok
Обычно золото изымали, но мне интересно - с кем, из настоящего времени, Вы проводите параллели?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:22
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Без разницы с кем проводить параллели. Процесс изъятия золота у населения глобальный, его изымали везде, только под разными "соусами". Через прямую конфискацию, через запреты владения, экономическими методами, через голод и т.д. В "цивилизованных" странах используют "цивилизованные" инструменты изъятия, в "менее цивилизованных" и инструменты соответствующие.
"Умный не говорит и половины из того что знает глупый не ведает и половины из того что говорит"
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:47
Когда вооруженные группы преступников в столице грабят игровые залы, надо понимать, что дальше они будут атаковать ломбарды, а потом и банки. К чему я это? К тому, что золото в Украине будет просто некому продать, если только вы не будете готовы при этом рискнуть жизнью. Впрочем, довольно скоро это коснется и наличной валюты. Тут государство поможет, ограничив обменки. Конечно же, все это будет сделано для "детенизации, легализации, евроинтеграции, борьбы с преступностью, терроризмом,отмыванием доходов".
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