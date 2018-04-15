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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1726172717281729
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55

Напомните, пожалуйста, что там дальше было с золотом.

Из оставшихся к концу 17-го ЗР Российской империи примерно в 1000 т, большевики до ноября 18-го успели отправить в Германию немногим менее 200 т, а чехословаки и Комуч захватили в Казани около 515 т.
Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98%
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:37

  gleb написав:
  amarok написав:
  swan forever написав:с кем ... Вы проводите параллели?

Без разницы с кем проводить параллели. Процесс изъятия золота у населения глобальный, его изымали везде, только под разными "соусами". Через прямую конфискацию, через запреты владения, экономическими методами, через голод и т.д. В "цивилизованных" странах используют "цивилизованные" инструменты изъятия, в "менее цивилизованных" и инструменты соответствующие.


Когда вооруженные группы преступников в столице грабят игровые залы, надо понимать, что дальше они будут атаковать ломбарды, а потом и банки. К чему я это? К тому, что золото в Украине будет просто некому продать, если только вы не будете готовы при этом рискнуть жизнью. Впрочем, довольно скоро это коснется и наличной валюты. Тут государство поможет, ограничив обменки. Конечно же, все это будет сделано для "детенизации, легализации, евроинтеграции, борьбы с преступностью, терроризмом,отмыванием доходов".


Если вооруженные группы преступников в столице будут атаковать банки, то возникает вопрос существует ли государство с его функциями детенизации...
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:43

tumos Государства бывают разные: вот Сомали, Йемен, Эфиопия, Мексика, Гаити - они же государства?
gleb
 
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