|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55
Напомните, пожалуйста, что там дальше было с золотом.
Из оставшихся к концу 17-го ЗР Российской империи примерно в 1000 т, большевики до ноября 18-го успели отправить в Германию немногим менее 200 т, а чехословаки и Комуч захватили в Казани около 515 т.
Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98%
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 4752
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:37
gleb написав: amarok написав: swan forever написав:
с кем ... Вы проводите параллели?
Без разницы с кем проводить параллели. Процесс изъятия золота у населения глобальный, его изымали везде, только под разными "соусами". Через прямую конфискацию, через запреты владения, экономическими методами, через голод и т.д. В "цивилизованных" странах используют "цивилизованные" инструменты изъятия, в "менее цивилизованных" и инструменты соответствующие.
Когда вооруженные группы преступников в столице грабят игровые залы, надо понимать, что дальше они будут атаковать ломбарды, а потом и банки. К чему я это? К тому, что золото в Украине будет просто некому продать, если только вы не будете готовы при этом рискнуть жизнью. Впрочем, довольно скоро это коснется и наличной валюты. Тут государство поможет, ограничив обменки. Конечно же, все это будет сделано для "детенизации, легализации, евроинтеграции, борьбы с преступностью, терроризмом,отмыванием доходов".
Если вооруженные группы преступников в столице будут атаковать банки, то возникает вопрос существует ли государство с его функциями детенизации...
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:43
tumos Государства бывают разные: вот Сомали, Йемен, Эфиопия, Мексика, Гаити - они же государства?
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|