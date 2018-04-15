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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1726172717281729 Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55 Напомните, пожалуйста, что там дальше было с золотом.

Из оставшихся к концу 17-го ЗР Российской империи примерно в 1000 т, большевики до ноября 18-го успели отправить в Германию немногим менее 200 т, а чехословаки и Комуч захватили в Казани около 515 т.

Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98% Из оставшихся к концу 17-го ЗР Российской империи примерно в 1000 т, большевики до ноября 18-го успели отправить в Германию немногим менее 200 т, а чехословаки и Комуч захватили в Казани около 515 т.Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98% Волгарь Повідомлень: 4752 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 15:37 gleb написав: amarok написав: swan forever написав: с кем ... Вы проводите параллели? с кем ... Вы проводите параллели?

Без разницы с кем проводить параллели. Процесс изъятия золота у населения глобальный, его изымали везде, только под разными "соусами". Через прямую конфискацию, через запреты владения, экономическими методами, через голод и т.д. В "цивилизованных" странах используют "цивилизованные" инструменты изъятия, в "менее цивилизованных" и инструменты соответствующие. Без разницы с кем проводить параллели. Процесс изъятия золота у населения глобальный, его изымали везде, только под разными "соусами". Через прямую конфискацию, через запреты владения, экономическими методами, через голод и т.д. В "цивилизованных" странах используют "цивилизованные" инструменты изъятия, в "менее цивилизованных" и инструменты соответствующие.



Когда вооруженные группы преступников в столице грабят игровые залы, надо понимать, что дальше они будут атаковать ломбарды, а потом и банки. К чему я это? К тому, что золото в Украине будет просто некому продать, если только вы не будете готовы при этом рискнуть жизнью. Впрочем, довольно скоро это коснется и наличной валюты. Тут государство поможет, ограничив обменки. Конечно же, все это будет сделано для "детенизации, легализации, евроинтеграции, борьбы с преступностью, терроризмом,отмыванием доходов". Когда вооруженные группы преступников в столице грабят игровые залы, надо понимать, что дальше они будут атаковать ломбарды, а потом и банки. К чему я это? К тому, что золото в Украине будет просто некому продать, если только вы не будете готовы при этом рискнуть жизнью. Впрочем, довольно скоро это коснется и наличной валюты. Тут государство поможет, ограничив обменки. Конечно же, все это будет сделано для "детенизации, легализации, евроинтеграции, борьбы с преступностью, терроризмом,отмыванием доходов".



Если вооруженные группы преступников в столице будут атаковать банки, то возникает вопрос существует ли государство с его функциями детенизации... Если вооруженные группы преступников в столице будут атаковать банки, то возникает вопрос существует ли государство с его функциями детенизации... tumos Повідомлень: 814 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 кві, 2018 15:43 tumos Государства бывают разные: вот Сомали, Йемен, Эфиопия, Мексика, Гаити - они же государства? gleb Повідомлень: 2640 З нами з: 17.08.06 Подякував: 184 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1726172717281729 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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