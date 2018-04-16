Додано: Вів 17 кві, 2018 10:08

Волгарь написав: Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98% Если же брать тему в глобальном плане, то до 31/12/2019-го унция золота будет стоить от 1250 до 1400 долларов США с вероятностью 98%

Вероятность гораздо ниже. Уже 2.5 года золото показывает восходящий тренд, да и все нисходящие были поломаны в августе 2017-го и в начале 2018-го, почитайте каменты на инвестинге - все сходятся на том, что банковскому картелю становится все труднее и дороже сбивать цену, а манипуляции становятся все очевиднее. Вот сейчас индекс бакса упал, при этом продавливают вниз и золото с серебром.Оно и понятно - с таким торговым и бюджетным дефицитом в США, которые опять ставят многолетние рекорды, глупо ждать падения золота. Тем более что на графиках четко видна постоянная корреляция между бюджетным дефицитом в США и долларовой ценой золота.К тому же дорожающая нефть увеличивает расходы на добычу и приводит к росту инфляции издержек.