Додано: Вів 17 кві, 2018 15:58

Вы просто вангуете ? Интересно было бы почитать причины, почему вы так считаете. Хотя судя по последним годам динамика такая - очень типичная. Вполне может быть. Очень вероятно. Если ничего не случится. Для золота характерны периодические скачки , но случаются они не часто. Когда предполагаете скачек ? А что касается вяло растущей динамики - так это типичное явление для золота, такой прогноз - даже и не прогноз, а "смотрю и вижу".

Никогда не даю безосновательных прогнозов. Золото - рыночный товар. На его цену влияют- спрос (физический)Стабильный- предложение (физическое)Стабильно растущее- потребление (физическое)Медленно растущее- свободная денежная ликвидностьУмеренно растущая- условия ее предоставления (ссудный процент)растущий- курс доллара относительно других валют.Стабильный в диапазоне +- 10% в обе стороны.- общая военно-политическая ситуация в мире (защитный актив)Накаляющаяся, но до военного столкновения скорее всего не дойдет.А пик роста придется на середину следующего десятилетия, когда денежный насос начнет давать очевидные сбои. Рост же цены за 45 лет почти в 35 раз трудно назвать типичным явлением. Так не выросли в мире ни з/п, ни цены. Только нефть (с 2-х долларов в 72-ом) до 70-ти, и госдолг США - с 900 млрд. в 80-ом до 21 трлн. в 2018-ом демонстрируют подобную динамику.