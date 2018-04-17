Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.
Вобщем, многое притянуто за уши.
Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто:
1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450.
2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ.