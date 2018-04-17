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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1727172817291730 Додано: Вів 17 кві, 2018 21:21 Волгарь написав: - курс доллара относительно других валют.

Стабильный в диапазоне +- 10% в обе стороны. - курс доллара относительно других валют.Стабильный в диапазоне +- 10% в обе стороны.

Ну, в последнее время скорее минус чем плюс. Евро даже больше чем на 10% к баксу вырос за год.

Волгарь написав: - предложение (физическое)

Стабильно растущее - предложение (физическое)Стабильно растущее

Предложение на рынке золота в 2017 году сократилось на 4%, до 4398,4 т,

Волгарь написав: и госдолг США - с 900 млрд. в 80-ом до 21 трлн. в 2018-ом демонстрируют подобную динамику. и госдолг США - с 900 млрд. в 80-ом до 21 трлн. в 2018-ом демонстрируют подобную динамику.

Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.



Вобщем, многое притянуто за уши. Ну, в последнее время скорее минус чем плюс. Евро даже больше чем на 10% к баксу вырос за год.Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.Вобщем, многое притянуто за уши. hxbbgaf Повідомлень: 19702 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 10:15 Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.

Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.

Вобщем, многое притянуто за уши.

Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто:

1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450.

2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ. Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто:1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450.2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ. Волгарь Повідомлень: 4761 З нами з: 12.10.12 Подякував: 13 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1727172817291730 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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