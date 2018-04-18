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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:21
Волгарь написав:
- курс доллара относительно других валют.
Стабильный в диапазоне +- 10% в обе стороны.
Ну, в последнее время скорее минус чем плюс. Евро даже больше чем на 10% к баксу вырос за год.
Волгарь написав:
- предложение (физическое)
Стабильно растущее
Предложение на рынке золота в 2017 году сократилось на 4%, до 4398,4 т,
Волгарь написав:
и госдолг США - с 900 млрд. в 80-ом до 21 трлн. в 2018-ом демонстрируют подобную динамику.
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Вобщем, многое притянуто за уши.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:15
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.
Вобщем, многое притянуто за уши.
Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто:
1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450.
2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ.
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Волгарь
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:27
Волгарь написав:
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.
Вобщем, многое притянуто за уши.
Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто:
1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450.
2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ.
Я 100% не из тех,кто купил золото на хаях. Но то что сильно не дооценено оно -было 40 лет назад - факт. Именно потому оно и пошло в гору. Вы говорите был черный рынок ? В США была конфискация золота и в СССР. Люди боятся покупать. Тем более по черному - это же опасно. И даже когда разрешили - помнят - уже было разрешено - купили - а потом вдруг запретили и конфисковали. Я конечно истиной в последней инстанции не владею. Но копался в фактах и были в разное время два международных союза с "целью контроля цены на золото". И недоверие типа конфискации ....
Вполне допускаю, что оно и сейчас не дооценено, но с меньшей уверенностью. То что было не дооценено факты подтверждают. Золото - предмет роскоши, так что не факт - что на него большой спрос - тем более если вокруг него грязная возня.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51
Та да, нефть была в 80-м по 30, когда оно было 800.То есть если сейчас нефть 72, то золото должно быть 1900...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:16
Я 100% не из тех,кто купил золото на хаях.
ЭТО-ХОРОШО
Но то что сильно не дооценено оно -было 40 лет назад - факт. Именно потому оно и пошло в гору. Вы говорите был черный рынок ? В США была конфискация золота и в СССР.
Простите, но Вы преувеличиваете. 40 лет назад золото свободно покупалось и продавалось в СССР (в ломбардах как лом). Существовал огромный международный рынок золота, а на Востоке оно тогда было основным финансовым инструментом
Люди боятся покупать. Тем более по черному - это же опасно. И даже когда разрешили - помнят - уже было разрешено - купили - а потом вдруг запретили и конфисковали.
Полноте, когда это было.
Я конечно истиной в последней инстанции не владею. Но копался в фактах и были в разное время два международных союза с "целью контроля цены на золото". И недоверие типа конфискации ....
Конфискации в СССР закончились 80 лет назад (массовые)
Вполне допускаю, что оно и сейчас не дооценено, но с меньшей уверенностью. То что было не дооценено факты подтверждают. Золото - предмет роскоши, так что не факт - что на него большой спрос - тем более если вокруг него грязная возня.
В любом случае физическое золото сейчас - ТОЧНО НЕ ОБЪЕКТ ДЛЯ инвестиций.
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Волгарь
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:06
Волгарь написав:
В любом случае физическое золото сейчас - ТОЧНО НЕ ОБЪЕКТ ДЛЯ инвестиций.
Это потому что вы так хотите? Или к чему это утверждение? Обычно подобные голословные тверждения воспринимаются наоборот.
И как же так вышло, что Волгарь вложился во вражеский бакс?
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