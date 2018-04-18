Волгарь написав:- курс доллара относительно других валют. Стабильный в диапазоне +- 10% в обе стороны.
Ну, в последнее время скорее минус чем плюс. Евро даже больше чем на 10% к баксу вырос за год.
Волгарь написав:- предложение (физическое) Стабильно растущее
Предложение на рынке золота в 2017 году сократилось на 4%, до 4398,4 т,
Волгарь написав:и госдолг США - с 900 млрд. в 80-ом до 21 трлн. в 2018-ом демонстрируют подобную динамику.
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.
Вобщем, многое притянуто за уши.
Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто: 1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450. 2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ.
Ничего себе "подобная динамика" - гос. долг с 1980-го года вырос в 23 с лишним раза, а золото в 80-м году стоило 800 баксов, а сейчас 1346. Так что расти и расти. А до 1971-го то была фейковая и искусственная цена, оно было запрещено.
Цена не была фейковой - рынок золота существовал всегда, и цены на нем к концу 60-х не сильно отличались от фиксированной. В 80-м началась ирано-иракская война - 2-го и 3-го экспортера нефти в мире на тот момент. Не только золото тогда стало по 800, но и нефть выше 30-ти долларов за бочку. Это был всплеск, как и золото по 1850 недавно.
Вобщем, многое притянуто за уши.
Вы меня простите за нескромность, но у меня создается стойкое впечатление, что ждущие роста золота вляпались в него в районе 1 600+ и теперь лихорадочно ждут, как вернуть убытки. С точки зрения рыночной стратегии дальнейшие действия предельно просто: 1) Усредняться, т.е. покупать новое золото ниже 1300, чтобы удешевить весь пакет, который можно будет продать в ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ по 1400+1450. 2) Срочно продавать на 1360+, если золото было куплено при долларе ПА ВОСЕМЬ.
Я 100% не из тех,кто купил золото на хаях. Но то что сильно не дооценено оно -было 40 лет назад - факт. Именно потому оно и пошло в гору. Вы говорите был черный рынок ? В США была конфискация золота и в СССР. Люди боятся покупать. Тем более по черному - это же опасно. И даже когда разрешили - помнят - уже было разрешено - купили - а потом вдруг запретили и конфисковали. Я конечно истиной в последней инстанции не владею. Но копался в фактах и были в разное время два международных союза с "целью контроля цены на золото". И недоверие типа конфискации ....
Вполне допускаю, что оно и сейчас не дооценено, но с меньшей уверенностью. То что было не дооценено факты подтверждают. Золото - предмет роскоши, так что не факт - что на него большой спрос - тем более если вокруг него грязная возня.
Но то что сильно не дооценено оно -было 40 лет назад - факт. Именно потому оно и пошло в гору. Вы говорите был черный рынок ? В США была конфискация золота и в СССР.
Простите, но Вы преувеличиваете. 40 лет назад золото свободно покупалось и продавалось в СССР (в ломбардах как лом). Существовал огромный международный рынок золота, а на Востоке оно тогда было основным финансовым инструментом
Люди боятся покупать. Тем более по черному - это же опасно. И даже когда разрешили - помнят - уже было разрешено - купили - а потом вдруг запретили и конфисковали.
Полноте, когда это было.
Я конечно истиной в последней инстанции не владею. Но копался в фактах и были в разное время два международных союза с "целью контроля цены на золото". И недоверие типа конфискации ....
Конфискации в СССР закончились 80 лет назад (массовые)
Вполне допускаю, что оно и сейчас не дооценено, но с меньшей уверенностью. То что было не дооценено факты подтверждают. Золото - предмет роскоши, так что не факт - что на него большой спрос - тем более если вокруг него грязная возня.
В любом случае физическое золото сейчас - ТОЧНО НЕ ОБЪЕКТ ДЛЯ инвестиций.
Это потому что вы так хотите? Или к чему это утверждение? Обычно подобные голословные тверждения воспринимаются наоборот.
Судя по этому посту, простите, Вы вложились в золото на уровне 1600+ или выше. Очень советую усредниться, купив дешевле, иначе ожидание точки безубыточной продажи может занять еще лет 5.
И как же так вышло, что Волгарь вложился во вражеский бакс?
Ну, долларов 150 в ящике стола (однодолларовые и десятки) у меня действительно есть. А насчет вложения в бакс - я уже писал. При большом шухере я могу купить пару сотен тысяч на бирже одним кликом. По цене ниже курса ЦБ и уж точно на пару рублей ниже курса наличных в банке. Но пока https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts USD/RUB 61,1451 Продавать Рекомендация означает, что заявок на продажу больше, чем покупок. А ведь один здешний speсtakor убеждал меня в прошлый вторник бежать покупать по 65.
Покликав всего годик на клавиатуре, благодаря PFTS, прикупил себе домик на берегу женевского озера в 180м.кв., и в 40км. от имения господина Коломойского. Вопросы есть?
Кому тут нужны хвалебные понты о вашем состоянии, о 2-х кликах, и о вашем рубле, который то растёт то падает от малейшего чиха американского президента? Вчера Трамп хорошо выспался, отдохнул и решил пока не уменьшать пайку... И вся РФ вздохнула с облегчением... Пронесло... И вы тут на радостях какие-то ссылки о рубле выкладываете. Да кому он нужен, ваш рубль, в глобальной перспективе?
А прогноз по золоту на 5 лет вперёд сейчас может давать только "стратег", далёкий от современной экономики и от её политической составляющей. Тут неизвестно что будет уже через год....
наблюдательный написав:Кому тут нужны хвалебные понты о вашем состоянии, о 2-х кликах, и о вашем рубле, который то растёт то падает от малейшего чиха американского президента?
не-не-не чувак не пробиваемый, ни намеки, ни сарказм ни плевки ничего не действуют, будет тут дальше сидеть, пузыри пусакать...
Для сравнения - на Харьквском форуме городском, внезапно! любому участнику с россиянским айпи прописывают матюки и баны за ответку, народ через неделю понимает что им тут не рады, и пропадют, а этот кадр работает тут, ему скока уже лет (6) обьясняют, а ему как с гуся вода...
не-не-не чувак не пробиваемый, ни намеки, ни сарказм ни плевки ничего не действуют, будет тут дальше сидеть, пузыри пусакать... Для сравнения - на Харьквском форуме городском, внезапно! любому участнику с россиянским айпи прописывают матюки и баны за ответку, народ через неделю понимает что им тут не рады, и пропадют, а этот кадр работает тут, ему скока уже лет (6) обьясняют, а ему как с гуся вода...
Простите, а по теме Вы что-то можете сказать - о золоте, например? А кто и что мне здесь объясняет...К сожалению, никто ничего НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, а я бы с удовольствием послушал и почитал, но увы. По одной простой причине - процентов 75 на этом ФИНАНСОВОМ форуме ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ О ФИНАНСАХ. И Вы, похоже, уж простите за откровенность, находитесь, по моему глубокому убеждению, именно в этой категории форумчан по простой и понятной причине - тот кто пишет здесь не о финансах, а о околовсяческих материях, обычно их и не миеет