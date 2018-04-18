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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1728172917301731
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:56

  карти написав:наблюдальный, ответишь? : viewtopic.php?p=4342815#p4342815

Вопрос понятен, хоть и несколько размыт, так как не совсем непонятно чем взлёт цены золота отличается от его роста. То, что цена золото когда-то будет выше нынешней, сомнению не подлежит. Вопрос стоит конкретнее. Когда и насколько?
Я остаюсь при своём мнении, что основными индикаторами для цены золота есть экономика и инфляция в США. Остальное факторы, такие как:
Текущие добычи золота, его вторичная переработка, продажи, себестоимость и т.п., имеют место быть, но они сегодня не главные.
В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы. В Еврозоне тоже. Причин для существенного роста золота сейчас пока нет. Но появилось одно большое НО, которое может поломать текущую картинку. Это торговая грызня США и Китая, которая ещё не война, но даёт повод для размышлений. Судя по некоторым фактам, у американцев не получается с налёту отжать у китайцев долю их прибыли. Пока идут взаимные претензии, но учитывая характер Трампа и несговорчивость китайцев, это может хорошим не закончится. Трамп уже заявил, что ВТО американцам не выгодна, так как США от этой организации теряют много денег. И американцы в этом правы. У них растёт гос. долг, а ворота на ихние рынки нараспашку. Их за это критикуют, и им пора уже что-то решать.
Думаю что грядёт глобальный передел рынков, с вытекающими последствиями.
Как поведёт себя золото в ближайшем будущем уже трудно сказать, так как классической экономики уже давно нет. Если американцы договорятся с ЕС и выступят единым фронтом против Китая, и тот даст задний ход, то для золота это будет не хорошо. Так как американская валюта начнёт укрепляться, а золото, вероятнее всего, будет падать в цене. Если ничего не получится и все разбегутся по своим норам, тогда у золота начнётся звёздный час. Ибо тогда начнутся глобальные девальвации валют, дабы дешёвыми товарами пригвоздить конкурентов.

Так что готовимся наблюдать за отношениями США и Китая.
Там вскоре может начаться интересное кино....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:38

наблюдательный Вы так подробно и точно все отобразили. Будем следить и ждать от вас таких постов, и следить за Китаем и США.
kalinavalera1
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  #<1 ... 1728172917301731
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