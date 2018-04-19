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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1728172917301731 Додано: Чет 19 кві, 2018 15:56 карти написав: наблюдальный, ответишь? : наблюдальный, ответишь? : viewtopic.php?p=4342815#p4342815

Вопрос понятен, хоть и несколько размыт, так как не совсем непонятно чем взлёт цены золота отличается от его роста. То, что цена золото когда-то будет выше нынешней, сомнению не подлежит. Вопрос стоит конкретнее. Когда и насколько?

Я остаюсь при своём мнении, что основными индикаторами для цены золота есть экономика и инфляция в США. Остальное факторы, такие как:

Текущие добычи золота, его вторичная переработка, продажи, себестоимость и т.п., имеют место быть, но они сегодня не главные.

В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы. В Еврозоне тоже. Причин для существенного роста золота сейчас пока нет. Но появилось одно большое НО, которое может поломать текущую картинку. Это торговая грызня США и Китая, которая ещё не война, но даёт повод для размышлений. Судя по некоторым фактам, у американцев не получается с налёту отжать у китайцев долю их прибыли. Пока идут взаимные претензии, но учитывая характер Трампа и несговорчивость китайцев, это может хорошим не закончится. Трамп уже заявил, что ВТО американцам не выгодна, так как США от этой организации теряют много денег. И американцы в этом правы. У них растёт гос. долг, а ворота на ихние рынки нараспашку. Их за это критикуют, и им пора уже что-то решать.

Думаю что грядёт глобальный передел рынков, с вытекающими последствиями.

Как поведёт себя золото в ближайшем будущем уже трудно сказать, так как классической экономики уже давно нет. Если американцы договорятся с ЕС и выступят единым фронтом против Китая, и тот даст задний ход, то для золота это будет не хорошо. Так как американская валюта начнёт укрепляться, а золото, вероятнее всего, будет падать в цене. Если ничего не получится и все разбегутся по своим норам, тогда у золота начнётся звёздный час. Ибо тогда начнутся глобальные девальвации валют, дабы дешёвыми товарами пригвоздить конкурентов.



Так что готовимся наблюдать за отношениями США и Китая.

Там вскоре может начаться интересное кино.... Вопрос понятен, хоть и несколько размыт, так как не совсем непонятно чем взлёт цены золота отличается от его роста. То, что цена золото когда-то будет выше нынешней, сомнению не подлежит. Вопрос стоит конкретнее. Когда и насколько?Я остаюсь при своём мнении, что основными индикаторами для цены золота есть экономика и инфляция в США. Остальное факторы, такие как:Текущие добычи золота, его вторичная переработка, продажи, себестоимость и т.п., имеют место быть, но они сегодня не главные.В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы. В Еврозоне тоже. Причин для существенного роста золота сейчас пока нет. Но появилось одно большое НО, которое может поломать текущую картинку. Это торговая грызня США и Китая, которая ещё не война, но даёт повод для размышлений. Судя по некоторым фактам, у американцев не получается с налёту отжать у китайцев долю их прибыли. Пока идут взаимные претензии, но учитывая характер Трампа и несговорчивость китайцев, это может хорошим не закончится. Трамп уже заявил, что ВТО американцам не выгодна, так как США от этой организации теряют много денег. И американцы в этом правы. У них растёт гос. долг, а ворота на ихние рынки нараспашку. Их за это критикуют, и им пора уже что-то решать.Думаю что грядёт глобальный передел рынков, с вытекающими последствиями.Как поведёт себя золото в ближайшем будущем уже трудно сказать, так как классической экономики уже давно нет. Если американцы договорятся с ЕС и выступят единым фронтом против Китая, и тот даст задний ход, то для золота это будет не хорошо. Так как американская валюта начнёт укрепляться, а золото, вероятнее всего, будет падать в цене. Если ничего не получится и все разбегутся по своим норам, тогда у золота начнётся звёздный час. Ибо тогда начнутся глобальные девальвации валют, дабы дешёвыми товарами пригвоздить конкурентов.Так что готовимся наблюдать за отношениями США и Китая.Там вскоре может начаться интересное кино.... наблюдательный

Повідомлень: 3015 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 308 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 17:38 наблюдательный Вы так подробно и точно все отобразили. Будем следить и ждать от вас таких постов, и следить за Китаем и США. kalinavalera1

Повідомлень: 4200 З нами з: 07.05.11 Подякував: 629 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 05:03 Волгарь написав: не-не-не чувак не пробиваемый, ни намеки, ни сарказм ни плевки ничего не действуют, будет тут дальше сидеть, пузыри пусакать...

Для сравнения - на Харьквском форуме городском, внезапно! любому участнику с россиянским айпи прописывают матюки и баны за ответку, народ через неделю понимает что им тут не рады, и пропадют, а этот кадр работает тут, ему скока уже лет (6) обьясняют, а ему как с гуся вода...

Простите, а по теме Вы что-то можете сказать - о золоте, например?

А кто и что мне здесь объясняет...К сожалению, никто ничего НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, а я бы с удовольствием послушал и почитал, но увы. По одной простой причине - процентов 75 на этом ФИНАНСОВОМ форуме ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ О ФИНАНСАХ. И Вы, похоже, уж простите за откровенность, находитесь, по моему глубокому убеждению, именно в этой категории форумчан по простой и понятной причине - тот кто пишет здесь не о финансах, а о околовсяческих материях, обычно их и не миеет Простите, а по теме Вы что-то можете сказать - о золоте, например?А кто и что мне здесь объясняет...К сожалению, никто ничего НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, а я бы с удовольствием послушал и почитал, но увы. По одной простой причине - процентов 75 на этом ФИНАНСОВОМ форуме ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ О ФИНАНСАХ. И Вы, похоже, уж простите за откровенность, находитесь, по моему глубокому убеждению, именно в этой категории форумчан по простой и понятной причине - тот кто пишет здесь не о финансах, а о околовсяческих материях, обычно их и

Вся проблема в том, шо твой мокшанский мозжечок не понимает элементарного - на этом, УКРАИНСКОМ, форуме всем абсолютно наплевать на твои глубокие убеждения. Просто смешно народу смотреть на твои пускания пузырей со всех дырок. Единственное раздражающее, так это постоянно повторяющиеся твои пару кликов.

Но ничего, ты пиши чаще и больше - ибо наглядный пример всегда нужен.

Твой мокшанский мозжечок понимает, налеюсь, этот посыл. Вся проблема в том, шо твой мокшанский мозжечок не понимает элементарного - на этом, УКРАИНСКОМ, форуме всем абсолютно наплевать на твои глубокие убеждения. Просто смешно народу смотреть на твои пускания пузырей со всех дырок. Единственное раздражающее, так это постоянно повторяющиеся твои пару кликов.Но ничего, ты пиши чаще и больше - ибо наглядный пример всегда нужен.Твой мокшанский мозжечок понимает, налеюсь, этот посыл. РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 329 З нами з: 27.05.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1728172917301731 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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