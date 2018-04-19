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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1728172917301731
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:56

  карти написав:наблюдальный, ответишь? : viewtopic.php?p=4342815#p4342815

Вопрос понятен, хоть и несколько размыт, так как не совсем непонятно чем взлёт цены золота отличается от его роста. То, что цена золото когда-то будет выше нынешней, сомнению не подлежит. Вопрос стоит конкретнее. Когда и насколько?
Я остаюсь при своём мнении, что основными индикаторами для цены золота есть экономика и инфляция в США. Остальное факторы, такие как:
Текущие добычи золота, его вторичная переработка, продажи, себестоимость и т.п., имеют место быть, но они сегодня не главные.
В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы. В Еврозоне тоже. Причин для существенного роста золота сейчас пока нет. Но появилось одно большое НО, которое может поломать текущую картинку. Это торговая грызня США и Китая, которая ещё не война, но даёт повод для размышлений. Судя по некоторым фактам, у американцев не получается с налёту отжать у китайцев долю их прибыли. Пока идут взаимные претензии, но учитывая характер Трампа и несговорчивость китайцев, это может хорошим не закончится. Трамп уже заявил, что ВТО американцам не выгодна, так как США от этой организации теряют много денег. И американцы в этом правы. У них растёт гос. долг, а ворота на ихние рынки нараспашку. Их за это критикуют, и им пора уже что-то решать.
Думаю что грядёт глобальный передел рынков, с вытекающими последствиями.
Как поведёт себя золото в ближайшем будущем уже трудно сказать, так как классической экономики уже давно нет. Если американцы договорятся с ЕС и выступят единым фронтом против Китая, и тот даст задний ход, то для золота это будет не хорошо. Так как американская валюта начнёт укрепляться, а золото, вероятнее всего, будет падать в цене. Если ничего не получится и все разбегутся по своим норам, тогда у золота начнётся звёздный час. Ибо тогда начнутся глобальные девальвации валют, дабы дешёвыми товарами пригвоздить конкурентов.

Так что готовимся наблюдать за отношениями США и Китая.
Там вскоре может начаться интересное кино....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:38

наблюдательный Вы так подробно и точно все отобразили. Будем следить и ждать от вас таких постов, и следить за Китаем и США.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 05:03

  Волгарь написав:
не-не-не чувак не пробиваемый, ни намеки, ни сарказм ни плевки ничего не действуют, будет тут дальше сидеть, пузыри пусакать...
Для сравнения - на Харьквском форуме городском, внезапно! любому участнику с россиянским айпи прописывают матюки и баны за ответку, народ через неделю понимает что им тут не рады, и пропадют, а этот кадр работает тут, ему скока уже лет (6) обьясняют, а ему как с гуся вода...

Простите, а по теме Вы что-то можете сказать - о золоте, например?
А кто и что мне здесь объясняет...К сожалению, никто ничего НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, а я бы с удовольствием послушал и почитал, но увы. По одной простой причине - процентов 75 на этом ФИНАНСОВОМ форуме ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ О ФИНАНСАХ. И Вы, похоже, уж простите за откровенность, находитесь, по моему глубокому убеждению, именно в этой категории форумчан по простой и понятной причине - тот кто пишет здесь не о финансах, а о околовсяческих материях, обычно их и не миеет

Вся проблема в том, шо твой мокшанский мозжечок не понимает элементарного - на этом, УКРАИНСКОМ, форуме всем абсолютно наплевать на твои глубокие убеждения. Просто смешно народу смотреть на твои пускания пузырей со всех дырок. Единственное раздражающее, так это постоянно повторяющиеся твои пару кликов.
Но ничего, ты пиши чаще и больше - ибо наглядный пример всегда нужен.
Твой мокшанский мозжечок понимает, налеюсь, этот посыл.
РОШЕН
ФУФЛО
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  #<1 ... 1728172917301731
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