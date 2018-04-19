Вопрос понятен, хоть и несколько размыт, так как не совсем непонятно чем взлёт цены золота отличается от его роста. То, что цена золото когда-то будет выше нынешней, сомнению не подлежит. Вопрос стоит конкретнее. Когда и насколько? Я остаюсь при своём мнении, что основными индикаторами для цены золота есть экономика и инфляция в США. Остальное факторы, такие как: Текущие добычи золота, его вторичная переработка, продажи, себестоимость и т.п., имеют место быть, но они сегодня не главные. В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы. В Еврозоне тоже. Причин для существенного роста золота сейчас пока нет. Но появилось одно большое НО, которое может поломать текущую картинку. Это торговая грызня США и Китая, которая ещё не война, но даёт повод для размышлений. Судя по некоторым фактам, у американцев не получается с налёту отжать у китайцев долю их прибыли. Пока идут взаимные претензии, но учитывая характер Трампа и несговорчивость китайцев, это может хорошим не закончится. Трамп уже заявил, что ВТО американцам не выгодна, так как США от этой организации теряют много денег. И американцы в этом правы. У них растёт гос. долг, а ворота на ихние рынки нараспашку. Их за это критикуют, и им пора уже что-то решать. Думаю что грядёт глобальный передел рынков, с вытекающими последствиями. Как поведёт себя золото в ближайшем будущем уже трудно сказать, так как классической экономики уже давно нет. Если американцы договорятся с ЕС и выступят единым фронтом против Китая, и тот даст задний ход, то для золота это будет не хорошо. Так как американская валюта начнёт укрепляться, а золото, вероятнее всего, будет падать в цене. Если ничего не получится и все разбегутся по своим норам, тогда у золота начнётся звёздный час. Ибо тогда начнутся глобальные девальвации валют, дабы дешёвыми товарами пригвоздить конкурентов.
Так что готовимся наблюдать за отношениями США и Китая. Там вскоре может начаться интересное кино....
не-не-не чувак не пробиваемый, ни намеки, ни сарказм ни плевки ничего не действуют, будет тут дальше сидеть, пузыри пусакать... Для сравнения - на Харьквском форуме городском, внезапно! любому участнику с россиянским айпи прописывают матюки и баны за ответку, народ через неделю понимает что им тут не рады, и пропадют, а этот кадр работает тут, ему скока уже лет (6) обьясняют, а ему как с гуся вода...
Простите, а по теме Вы что-то можете сказать - о золоте, например? А кто и что мне здесь объясняет...К сожалению, никто ничего НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, а я бы с удовольствием послушал и почитал, но увы. По одной простой причине - процентов 75 на этом ФИНАНСОВОМ форуме ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ О ФИНАНСАХ. И Вы, похоже, уж простите за откровенность, находитесь, по моему глубокому убеждению, именно в этой категории форумчан по простой и понятной причине - тот кто пишет здесь не о финансах, а о околовсяческих материях, обычно их и не миеет
Вся проблема в том, шо твой мокшанский мозжечок не понимает элементарного - на этом, УКРАИНСКОМ, форуме всем абсолютно наплевать на твои глубокие убеждения. Просто смешно народу смотреть на твои пускания пузырей со всех дырок. Единственное раздражающее, так это постоянно повторяющиеся твои пару кликов. Но ничего, ты пиши чаще и больше - ибо наглядный пример всегда нужен. Твой мокшанский мозжечок понимает, налеюсь, этот посыл.
наблюдательный написав:В экономике США сейчас дела идут довольно неплохо. ВВП растёт, инфляция и безработица в пределах нормы.
Опять за рыбу гроши. Эти виртуальные показатели на хлеб не намажешь - они не финансовые, а экономические. То есть это потуги, а не результат, а нам нужен результат. А он, если мягко сказать, фиговый - в последние 2 месяца США имеют рекордный за 6 лет дефицит бюджета и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса. При этом еще и рекордный взлет гос. долга. Вот и начала фонда сдуваться и доходности трежерей опять пошли вверх (и то, что это происходит одновременно, тревожный знак). И такие макрофинансовые показатели могут иметь место при создании рабочих мест, растущем ВВП, низкой инфляции и прочей халве? Сизифов труд за счет печатного станка, дутый ВВП с учетом даже не сдающихся в аренду домов, как вроде они сдаются, и базовая инфляция, которая не учитывает самого необходимого для жизни? Спасибки, но такую статистику пущай они оставят себе и сходят с ней в отхожее место! Тем временем нефть уже 74 (сколько там было в последние года 3 в среднем?), что увеличит себестоимость добычи и создаст инфляцию издержек. Пока все развивается по наихудшему сценарию. И торговые войны - это не причина, а следствие всей этой американской финансовой катастрофы, которая разворачивается на наших глазах! А цену сбивают манипуляциями и ожиданиями ФРСной болтовни через 10 дней. Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим!
Нет никакой проблемы, лебедь мой всегдашний - НЕ ЧИТАЙТЕ.
На других ветках не знаю, а тут вы пишите в основном по теме. Иногда бывает познавательно и интересно. Агитации и пропаганды не заметил, тут на ветке точно. Когда ругня начинается .... Плиз просто игнорьте. Не знаю за чем нужно украинцам ненавидеть русских и стать врагами со всеми русскими поголовно ?! Это дикость. Если нормальные люди , нужно искать общий язык. А мы с россиянами еще и соседи, так что нужно искать язык даже с не совсем нормальными - для блага украинцев - и мира на нашей земле. Я против того, что бы разжигать ненависть между народами по национальному признаку.
Такі люди, що розпалюють ворожнечу українців до інших народів - бажають Україні біди та війни.
Ясно что вы лично против нас не воюете - это важно. Не поддавайтесь на провокации, а то ветка превратится в ругню.
Опять за рыбу гроши. Эти виртуальные показатели на хлеб не намажешь - они не финансовые, а экономические. То есть это потуги, а не результат, а нам нужен результат. А он, если мягко сказать, фиговый - в последние 2 месяца США имеют рекордный за 6 лет дефицит бюджета и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса. При этом еще и рекордный взлет гос. долга.
Вот и начала фонда сдуваться и доходности трежерей опять пошли вверх (и то, что это происходит одновременно, тревожный знак).
Тем временем нефть уже 74 (сколько там было в последние года 3 в среднем?), что увеличит себестоимость добычи и создаст инфляцию издержек.
Не ясно, почему рост цены на нефть увеличивает себестоимость ее добычи.
А цену сбивают манипуляциями и ожиданиями ФРСной болтовни через 10 дней. Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим!
Извините, но заклинания НЕ ПОМОГУТ. Без очередной военной тревоги цена золота не достигнут даже 1400 долларов в горизонте полгода.