hxbbgaf написав:Это все чем есть ответить на мой длинный пост? Они и золото скупают.
По поводу краха доллара мне добавить нечего. Всё уже давно тут сказано. По поводу скупки золота ЦБ РФ тоже тут писал. Они не покупают золото за твёрдую валюту на внешних рынках. А покупают его у своих золотодобывающих компаний(через ком.банки) за рубли, которые просто печатают под это дело. Так же как и НБУ выкупает золото у юрлиц за гривны....
Глупо его не поднять фактически даром...
Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 20 кві, 2018 17:00, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим!
Цена на нефть и золото прямо связаны? Я в графиках не слишком силен. Не все сразу. Убеждены ? Вроде нефть была в пределах 2 лет по 50 даже ниже ? Я за нефтью не следил. То есть рост на 30% ? а у золота такого роста нет? Не вводите плиз в заблуждение... Я не настолько владею всеми цифрами, графиками и показателями , что бы сразу понять что не истина. Приходится докапываться - куча времени - а время - деньги.... Уважайте ваших читателей. Если можно график , или хоть своими словами вот за последние 2 или 5 лет корреляцию золота и нефти посмотреть. За этот период какие были низы - верхи и как они коррелируют.
hxbbgaf написав:Это все чем есть ответить на мой длинный пост? Они и золото скупают.
По поводу краха доллара мне добавить нечего. Всё уже давно тут сказано. По поводу скупки золота ЦБ РФ тоже тут писал. Они не покупают золото за твёрдую валюту на внешних рынках. А покупают его у своих золотодобывающих компаний(через ком.банки) за рубли, которые просто печатают под это дело. Так же как и НБУ выкупает золото у юрлиц за гривны....
Глупо его не поднять фактически даром...
Говорить можно что угодно, но есть макрофинансовые показатели как то торговый баланс, бюджетный дефицит, гос. долг и т.д. Даром? Странная логика. Печатание денег - это не создание фантиков, вообще-то, а эмиссия денег, которая может вызвать инфляцию, девальвацию, а выкупленное ЦБ золото не попадет на рынок и не повлияет на цену, да и рубль - все еще свободно конвертируемая валюта, так что нет смысла акцентировать внимание на том, за какие деньги выкупается золото, очень прискорбно, что приходится это объяснять.
hxbbgaf написав:Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим!
Цена на нефть и золото прямо связаны? Я в графиках не слишком силен. Не все сразу. Убеждены ? Вроде нефть была в пределах 2 лет по 50 даже ниже ? Я за нефтью не следил. То есть рост на 30% ? а у золота такого роста нет? Не вводите плиз в заблуждение... Я не настолько владею всеми цифрами, графиками и показателями , что бы сразу понять что не истина. Приходится докапываться - куча времени - а время - деньги.... Уважайте ваших читателей. Если можно график , или хоть своими словами вот за последние 2 или 5 лет корреляцию золота и нефти посмотреть. За этот период какие были низы - верхи и как они коррелируют.
Не прямо, а почти прямо и не сразу, а с временным лагом. Например, если мы посмотрим ценовую историю, то увидим, что, когда в 1971-м году отпустили цены на золото, буквально через год точно также в несколько раз подорожала и нефть, потом нефтяной пик был в 1980-м, тогда же примерно был и золотой пик, потом в 1998-м цена на нефть упала до многолетнего минимума в 9 баксов, золото показало минимум на 2 года позже (скорее из-за того, что тогда ЦБ Англии его сливал), хотя было очень дешевым все это время, затем и то, и то начало стабильно расти, в 2008-м же мы полгода наблюдали падение цен и на нефть, и на золото, потом они с временным лагом в 2 месяца начали расти. В 2011-м опять же нефть весной достигла пика и развернулась вниз, золото достигло пика на несколько месяцев позже в августе, также и в начале 2016-го развернулось одновременно вверх и то, и другое... Правда, с учетом того, что 20 января 2016-го нефть была 27, а сейчас 73, а золото было 1100 с чем-то, золото сейчас выглядит недооцененным, а серебро - еще больше недооцененным - в разы! Вот график до 2012-го года: https://ic.pics.livejournal.com/artemko ... iginal.jpg
hxbbgaf Спс! график очень убедительный. И так сразу яснее стало. Лаг в 1-2 года ? Однако длинный .... Будем посмотреть. Мне кажется после 2012-2013 - что-то сильно изменилось в макроэкономических алгоритмах. Посмотрим дальше.
hxbbgaf написав:Даром? Странная логика. Печатание денег - это не создание фантиков, вообще-то, а эмиссия денег, которая может вызвать инфляцию, девальвацию, а выкупленное ЦБ золото не попадет на рынок и не повлияет на цену, да и рубль - все еще свободно конвертируемая валюта, так что нет смысла акцентировать внимание на том, за какие деньги выкупается золото, очень прискорбно, что приходится это объяснять.
1. Не всегда эмиссия денег вызывает инфляцию. Что касается выкупа золота, то даром это для ЦБ, а не для обывателя, которому в любом случае вывернут карманы. 2. Рубль, такой же конвертируемый как и гривна. Он никогда не был в списке валют CLS, и не скоро там будет.