Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:14

kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим! Если посмотреть долгосрочный график, цена на нефть и бюджетный дефицит в США - это 2 показателя, от которых цена золота зависит почти напрямую. Так что делаем выводы и не тормозим!



Цена на нефть и золото прямо связаны? Я в графиках не слишком силен. Не все сразу. Убеждены ? Вроде нефть была в пределах 2 лет по 50 даже ниже ? Я за нефтью не следил. То есть рост на 30% ? а у золота такого роста нет? Не вводите плиз в заблуждение... Я не настолько владею всеми цифрами, графиками и показателями , что бы сразу понять что не истина. Приходится докапываться - куча времени - а время - деньги.... Уважайте ваших читателей. Если можно график , или хоть своими словами вот за последние 2 или 5 лет корреляцию золота и нефти посмотреть. За этот период какие были низы - верхи и как они коррелируют. Цена на нефть и золото прямо связаны? Я в графиках не слишком силен. Не все сразу. Убеждены ? Вроде нефть была в пределах 2 лет по 50 даже ниже ? Я за нефтью не следил. То есть рост на 30% ? а у золота такого роста нет? Не вводите плиз в заблуждение... Я не настолько владею всеми цифрами, графиками и показателями , что бы сразу понять что не истина. Приходится докапываться - куча времени - а время - деньги.... Уважайте ваших читателей. Если можно график , или хоть своими словами вот за последние 2 или 5 лет корреляцию золота и нефти посмотреть. За этот период какие были низы - верхи и как они коррелируют.

Не прямо, а почти прямо и не сразу, а с временным лагом. Например, если мы посмотрим ценовую историю, то увидим, что, когда в 1971-м году отпустили цены на золото, буквально через год точно также в несколько раз подорожала и нефть, потом нефтяной пик был в 1980-м, тогда же примерно был и золотой пик, потом в 1998-м цена на нефть упала до многолетнего минимума в 9 баксов, золото показало минимум на 2 года позже (скорее из-за того, что тогда ЦБ Англии его сливал), хотя было очень дешевым все это время, затем и то, и то начало стабильно расти, в 2008-м же мы полгода наблюдали падение цен и на нефть, и на золото, потом они с временным лагом в 2 месяца начали расти. В 2011-м опять же нефть весной достигла пика и развернулась вниз, золото достигло пика на несколько месяцев позже в августе, также и в начале 2016-го развернулось одновременно вверх и то, и другое... Правда, с учетом того, что 20 января 2016-го нефть была 27, а сейчас 73, а золото было 1100 с чем-то, золото сейчас выглядит недооцененным, а серебро - еще больше недооцененным - в разы!Вот график до 2012-го года: