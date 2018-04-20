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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1730173117321733
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:45

Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть. К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.
Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...
А если говорить о крупнейших валютах, то их эмиссия приведет и к росту мировых цен на ресурсы, а потом уже вырастет инфляция из-за роста издержек - все взаимосвязано.
Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения. Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там.
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