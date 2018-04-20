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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1730173117321733
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:45

Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть. К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.
Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...
А если говорить о крупнейших валютах, то их эмиссия приведет и к росту мировых цен на ресурсы, а потом уже вырастет инфляция из-за роста издержек - все взаимосвязано.
Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения. Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:12

  hxbbgaf написав:]Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть.
К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.

Должна опережать....
А с тем что вы написали никто и не спорит, ибо так и должно быть. Но на практике не у всех так получается. В Японии около 15 лет была дефляция, несмотря на эмиссию иены. Цены постоянно падали. И только когда Курода с 2013г. начал тупо заливать Японию деньгами на триллионы иен (почти на $700млрд. в год), там началась небольшая инфляция и японцы начали понемногу тратить деньги, а не копить их.
Потому что за долгие годы дефляции японцы привыкли к тому, что каждый год цены снижались и не хотели тратить иены, ибо завтра всё будет ещё дешевле.
Поэтому не всегда эмиссия приводит к инфляции. Всё зависит от её размера.

Не думал что это вам нужно разъяснять уже на пальцах.
  hxbbgaf написав:Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...

Золото, лежащее в подвале, не генерирует прибыль. Это мертвый груз, который будет им до тех пор, пока его не продадут. В отличии от нефти и газа, от продажи которых строится львиная доля бюджета РФ.
Повторяю, ЦБ РФ не покупает золото за твёрдую валюту. Они покупает его за свои рубли, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ свободно конвертируемыми деньгами и даже не входят в корзину валют СДР МВФ. Также как гривны, драхмы или монгольские тугрики.
Поэтому внутренний выкуп золота ЦБ РФ никак не сказывается на его мировой цене. Так как эта процедура происходит в замкнутом рублёвом пространстве.
А рубли, не доллары. Их под золото в РФ могут напечатать сколько угодно.
https://www.youtube.com/watch?v=VvT2fr8cmfw
А теоретическую инфляцию в 0.1-0.2% от этой процедуры можно даже проигнорировать.
Так что практически даром они поднимают своё золотишко.
Ну да это дело ихнее....
  hxbbgaf написав:Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения.

Я не работник ФРС и рекламой бакса не занимаюсь. Я реально смотрю на вещи.
Если вы меня убедите что на сегодня есть валюта крепче и достойнее доллара, я буду иметь дело с ней. Мне без разницы. А ваши кричалки типа: "Гос.долг США растёт и всё пропало!" меня уже давно не впечатляют.
Ибо в конечном итоге мы все когда-то умрём.
  hxbbgaf написав: Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там.

Если говорить о наличных, то не любую и не везде. А говорят о чём-то обычно бабушки на базаре...
На финансовом форуме нужны аргументы.
Лучший способ проверки ликвидности валюты, это сделать обмен самому.
Если не получается самому, то GOOGLE в помощь. Это один из центральных обменников Лондона, где у вас ещё могут купить рубли. И то не факт.
http://www.change-link.co.uk/exchange-rates/
Сравните сегодняшнюю маржу обмена фунта на доллар и на рубль?
Маржа по рублю - 12%, по баксу - 3%. Вот и весь расклад.
В других обменниках маржа будет ещё больше или просто вам откажут, так как рублёвых позиций у них вообще нет, из-за отсутствия спроса.
Поэтому с наличным рублём за бугор практически никто и не едет.
Ну а если вам сказали что можно, тогда можете сами и попробовать.
Потом на досуге расскажете в каком состоянии были ваши кеды, и стоит ли тут писать эту чепуху.
:D
P.S. Идеальный вариант расчётов - пластиковые карты.
Но это уже отдельная тема, так как там есть свои заморочки.
наблюдательный
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  #<1 ... 1730173117321733
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