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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1730173117321733 Додано: Суб 21 кві, 2018 09:45 Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть. К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.

Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...

А если говорить о крупнейших валютах, то их эмиссия приведет и к росту мировых цен на ресурсы, а потом уже вырастет инфляция из-за роста издержек - все взаимосвязано.

Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения. Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там. hxbbgaf Повідомлень: 19722 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 13:12 hxbbgaf написав: ]Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть.

К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.

]Эмиссия всегда опережает рост экономики, иначе будет кредитный коллапс, вся эта система основана на инфляции, дефляция - смерть.К тому же, я говорю о том, что эмиссия влияет на инфляцию и является фактором в пользу ее роста и в пользу девальвации конкретной валюты. По-моему, глупо с этим спорить.

Должна опережать....

А с тем что вы написали никто и не спорит, ибо так и должно быть. Но на практике не у всех так получается. В Японии около 15 лет была дефляция, несмотря на эмиссию иены. Цены постоянно падали. И только когда Курода с 2013г. начал тупо заливать Японию деньгами на триллионы иен (почти на $700млрд. в год), там началась небольшая инфляция и японцы начали понемногу тратить деньги, а не копить их.

Потому что за долгие годы дефляции японцы привыкли к тому, что каждый год цены снижались и не хотели тратить иены, ибо завтра всё будет ещё дешевле.

Поэтому не всегда эмиссия приводит к инфляции. Всё зависит от её размера.



Не думал что это вам нужно разъяснять уже на пальцах.

hxbbgaf написав: Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...

Кто что подбирает даром, что за чушь? А ничего, что это золото можно было бы продать на рынке и получить валюту? Но они решили этого не делать. Недополученная валюта = потраченная, так что не даром, а по рыночной цене! Но не хотят они продавать золото по этой цене...

Золото, лежащее в подвале, не генерирует прибыль. Это мертвый груз, который будет им до тех пор, пока его не продадут. В отличии от нефти и газа, от продажи которых строится львиная доля бюджета РФ.

Повторяю, ЦБ РФ не покупает золото за твёрдую валюту. Они покупает его за свои рубли, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ свободно конвертируемыми деньгами и даже не входят в корзину валют СДР МВФ. Также как гривны, драхмы или монгольские тугрики.

Поэтому внутренний выкуп золота ЦБ РФ никак не сказывается на его мировой цене. Так как эта процедура происходит в замкнутом рублёвом пространстве.

А рубли, не доллары. Их под золото в РФ могут напечатать сколько угодно.

https://www.youtube.com/watch?v=VvT2fr8cmfw

А теоретическую инфляцию в 0.1-0.2% от этой процедуры можно даже проигнорировать.

Так что практически даром они поднимают своё золотишко.

Ну да это дело ихнее....

hxbbgaf написав: Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения.

Это у вас странные сформированные пропагандой доллара убеждения.

Я не работник ФРС и рекламой бакса не занимаюсь. Я реально смотрю на вещи.

Если вы меня убедите что на сегодня есть валюта крепче и достойнее доллара, я буду иметь дело с ней. Мне без разницы. А ваши кричалки типа: "Гос.долг США растёт и всё пропало!" меня уже давно не впечатляют.

Ибо в конечном итоге мы все когда-то умрём.

hxbbgaf написав: Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там.

Любую валюту, в т.ч. и рубли вы можете обменять в любой стране мира за исключением, может Северной Кореи и еще нескольких подобных стран, и то, говорят, меняют и там.

Если говорить о наличных, то не любую и не везде. А говорят о чём-то обычно бабушки на базаре...

На финансовом форуме нужны аргументы.

Лучший способ проверки ликвидности валюты, это сделать обмен самому.

Если не получается самому, то GOOGLE в помощь. Это один из центральных обменников Лондона, где у вас ещё могут купить рубли. И то не факт.

http://www.change-link.co.uk/exchange-rates/

Сравните сегодняшнюю маржу обмена фунта на доллар и на рубль?

Маржа по рублю - 12%, по баксу - 3%. Вот и весь расклад.

В других обменниках маржа будет ещё больше или просто вам откажут, так как рублёвых позиций у них вообще нет, из-за отсутствия спроса.

Поэтому с наличным рублём за бугор практически никто и не едет.

Ну а если вам сказали что можно, тогда можете сами и попробовать.

Потом на досуге расскажете в каком состоянии были ваши кеды, и стоит ли тут писать эту чепуху.



P.S. Идеальный вариант расчётов - пластиковые карты.

Но это уже отдельная тема, так как там есть свои заморочки. Должна опережать....А с тем что вы написали никто и не спорит, ибо так и должно быть. Но на практике не у всех так получается. В Японии около 15 лет была дефляция, несмотря на эмиссию иены. Цены постоянно падали. И только когда Курода с 2013г. начал тупо заливать Японию деньгами на триллионы иен (почти на $700млрд. в год), там началась небольшая инфляция и японцы начали понемногу тратить деньги, а не копить их.Потому что за долгие годы дефляции японцы привыкли к тому, что каждый год цены снижались и не хотели тратить иены, ибо завтра всё будет ещё дешевле.Поэтому не всегда эмиссия приводит к инфляции. Всё зависит от её размера.Не думал что это вам нужно разъяснять уже на пальцах.Золото, лежащее в подвале, не генерирует прибыль. Это мертвый груз, который будет им до тех пор, пока его не продадут. В отличии от нефти и газа, от продажи которых строится львиная доля бюджета РФ.Повторяю, ЦБ РФ не покупает золото за твёрдую валюту. Они покупает его за свои рубли, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ свободно конвертируемыми деньгами и даже не входят в корзину валют СДР МВФ. Также как гривны, драхмы или монгольские тугрики.Поэтому внутренний выкуп золота ЦБ РФ никак не сказывается на его мировой цене. Так как эта процедура происходит в замкнутом рублёвом пространстве.А рубли, не доллары. Их под золото в РФ могут напечатать сколько угодно.А теоретическую инфляцию в 0.1-0.2% от этой процедуры можно даже проигнорировать.Так что практически даром они поднимают своё золотишко.Ну да это дело ихнее....Я не работник ФРС и рекламой бакса не занимаюсь. Я реально смотрю на вещи.Если вы меня убедите что на сегодня есть валюта крепче и достойнее доллара, я буду иметь дело с ней. Мне без разницы. А ваши кричалки типа: "Гос.долг США растёт и всё пропало!" меня уже давно не впечатляют.Ибо в конечном итоге мы все когда-то умрём.Если говорить о наличных, то не любую и не везде. А говорят о чём-то обычно бабушки на базаре...На финансовом форуме нужны аргументы.Лучший способ проверки ликвидности валюты, это сделать обмен самому.Если не получается самому, то GOOGLE в помощь. Это один из центральных обменников Лондона, где у вас ещё могут купить рубли. И то не факт.Сравните сегодняшнюю маржу обмена фунта на доллар и на рубль?Маржа по рублю - 12%, по баксу - 3%. Вот и весь расклад.В других обменниках маржа будет ещё больше или просто вам откажут, так как рублёвых позиций у них вообще нет, из-за отсутствия спроса.Поэтому с наличным рублём за бугор практически никто и не едет.Ну а если вам сказали что можно, тогда можете сами и попробовать.Потом на досуге расскажете в каком состоянии были ваши кеды, и стоит ли тут писать эту чепуху.P.S. Идеальный вариант расчётов - пластиковые карты.Но это уже отдельная тема, так как там есть свои заморочки. наблюдательный

Повідомлень: 3023 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 13:58 hxbbgaf написав: Турция вывезла золото из США.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42502 ... otoj-zapas

А немцам так все золото вывезти и не удалось, вопреки всем заявлениям, часть его, похоже, раздеребанена...

Напоминает события, которые предшествовали 15 августа 1971-го. Турция вывезла золото из США.А немцам так все золото вывезти и не удалось, вопреки всем заявлениям, часть его, похоже, раздеребанена...Напоминает события, которые предшествовали 15 августа 1971-го.

И к чему вы клоните ?



Вот интересная точка зрения, хотя со многим в этом тексте я не согласен. И есть вопросы. Почему это не была отмена золотого стандарта, как пишет ниже? И разве амеры выкупали свои доллары по 35$ ? выкупали вяло, очень со скрипом и по 35 даже. Неужели так мало подросло золото почти за 50 лет ? Обоснованная критика приветствуется. Не кивайте , что ресурс - РФ. Тут много есть что возразить, я не согласен. Но точка зрения интересная и не стандартная. Если бы совсем не было рационального зерна - я бы не приводил текст этот.







"В этом день Ричард Никсон закрыл так называемое «золотое окно». Но это больше технический термин. Многие говорят, что Никсон своим действием отменил Золотой стандарта. Но это не совсем так.



В то время официальная цена золота была 35$ за унцию. Если какая-либо страна хотела обменять имеющиеся у неё доллары на золото в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением, то Минфин США обменивал доллары на золото именно по такой цене. Именно так решали этот вопрос между собой центральные банки».



«Однако, тогда ещё существовал частный рынок золота, и цена на нём колебалась. Золото на этом частном рынке продавалось по цене около 42$ за унцию. Таким образом, «золотое окно» было в основном спекуляцией на разнице в цене. Это означало, что Франция или Голландия или любая другая страна, у которой были доллары США, могла обменять их на золото по цене 35$ за унцию. Затем эта страна могла продать полученное золото на открытом рынке за 42$ за унцию, что приносило доход с нулевым риском. Вот эта разница в цене (42-35=7$) и называлась «золотым окном». Это была очень простая и понятная спекуляция на разнице в цене.



А что сделал Никсон? Он взял и закрыл это «золотое окно», объяснив остальному миру, что никто теперь не может прийти со своими долларами и получить за них золото, так как он не хотел, чтобы страны продавали его потом на открытом рынке и зарабатывали на разнице в цене. Но закрытие «золотого окна» не означало, что США вышли из Золотого стандарта, по крайней мере в то время. По факту и в наши дни золото всё ещё числится в бухгалтерской отчётности Минфина США. С тех пор было несколько международных конференций, на которых было решено поднять стоимость золота с 35$ до чуть более 42$ за унцию. Именно по такой цене золото сейчас числится в бухгалтерской отчётности Минфина США.



15 августа 1971 года Ричард Никсон выступил по национальному телевидению. Это было воскресенье, и люди смотрели популярное в то время шоу «Бонанза», трансляция которого была прервана из-за речи президента. В своём обращение Никсон заявил, во-первых, о введении контроля за ценами, так как в то время в США была проблема с инфляцией. Во-вторых, он сказал о добавочной пошлине 10% на все импортные товары, которые ввозятся в США. И только лишь в конце своей речи он как бы между делом сообщил: «Мы вводим запрет на конвертируемость долларов в золото, а затем он начал читать целую тираду о спекулянтах."

Подробнее: http://gold.ru/news/chto-sluchilos-s-zo ... -goda.html







И главный вопрос - чем так плохи спекулянты ? Все биржевики дилеры - все торговцы - в таком случае - спекулянты

И в чем проблема ? Пусть бы выкупали США доллар по рыночной цене и нет проблем. И к чему вы клоните ?Вот интересная точка зрения, хотя со многим в этом тексте я не согласен. И есть вопросы. Почему это не была отмена золотого стандарта, как пишет ниже? И разве амеры выкупали свои доллары по 35$ ? выкупали вяло, очень со скрипом и по 35 даже. Неужели так мало подросло золото почти за 50 лет ? Обоснованная критика приветствуется. Не кивайте , что ресурс - РФ. Тут много есть что возразить, я не согласен. Но точка зрения интересная и не стандартная. Если бы совсем не было рационального зерна - я бы не приводил текст этот."В этом день Ричард Никсон закрыл так называемое «золотое окно». Но это больше технический термин. Многие говорят, что Никсон своим действием отменил Золотой стандарта. Но это не совсем так.В то время официальная цена золота была 35$ за унцию. Если какая-либо страна хотела обменять имеющиеся у неё доллары на золото в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением, то Минфин США обменивал доллары на золото именно по такой цене. Именно так решали этот вопрос между собой центральные банки».«Однако, тогда ещё существовал частный рынок золота, и цена на нём колебалась. Золото на этом частном рынке продавалось по цене около 42$ за унцию. Таким образом, «золотое окно» было в основном спекуляцией на разнице в цене. Это означало, что Франция или Голландия или любая другая страна, у которой были доллары США, могла обменять их на золото по цене 35$ за унцию. Затем эта страна могла продать полученное золото на открытом рынке за 42$ за унцию, что приносило доход с нулевым риском. Вот эта разница в цене (42-35=7$) и называлась «золотым окном». Это была очень простая и понятная спекуляция на разнице в цене.А что сделал Никсон? Он взял и закрыл это «золотое окно», объяснив остальному миру, что никто теперь не может прийти со своими долларами и получить за них золото, так как он не хотел, чтобы страны продавали его потом на открытом рынке и зарабатывали на разнице в цене. Но закрытие «золотого окна» не означало, что США вышли из Золотого стандарта, по крайней мере в то время. По факту и в наши дни золото всё ещё числится в бухгалтерской отчётности Минфина США. С тех пор было несколько международных конференций, на которых было решено поднять стоимость золота с 35$ до чуть более 42$ за унцию. Именно по такой цене золото сейчас числится в бухгалтерской отчётности Минфина США.15 августа 1971 года Ричард Никсон выступил по национальному телевидению. Это было воскресенье, и люди смотрели популярное в то время шоу «Бонанза», трансляция которого была прервана из-за речи президента. В своём обращение Никсон заявил, во-первых, о введении контроля за ценами, так как в то время в США была проблема с инфляцией. Во-вторых, он сказал о добавочной пошлине 10% на все импортные товары, которые ввозятся в США. И только лишь в конце своей речи он как бы между делом сообщил: «Мы вводим запрет на конвертируемость долларов в золото, а затем он начал читать целую тираду о спекулянтах."Подробнее:И главный вопрос - чем так плохи спекулянты ? Все биржевики дилеры - все торговцы - в таком случае - спекулянтыИ в чем проблема ? Пусть бы выкупали США доллар по рыночной цене и нет проблем. kalinavalera1

Повідомлень: 4227 З нами з: 07.05.11 Подякував: 629 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 22:54

https://www.statbureau.org/ru/japan/inf ... rts-yearly

И если б ЦБ РФ не выкупал золото как вы говорите "даром", оно попало бы на мировые рынки и было бы продано за валюту. По идее, это как раз должно было бы повлиять на цену, но с нынешним заманипулированным ценообразованием, которое зависит от торговли не реальным металлом, а пустышкой, тут можно спорить.

А деньги часто выгодней в банке менять чем в обменнике.



Кстати, что-то вы давно не рисовали свой любимый график с доходностью китайских облигаций, а там происходят интересные вещи, доходности падают, а вот по трежерям взлетают... Вы опять тащите сюда популизм и пропаганду, не было в Японии 15 лет дефляции:И если б ЦБ РФ не выкупал золото как вы говорите "даром", оно попало бы на мировые рынки и было бы продано за валюту. По идее, это как раз должно было бы повлиять на цену, но с нынешним заманипулированным ценообразованием, которое зависит от торговли не реальным металлом, а пустышкой, тут можно спорить.А деньги часто выгодней в банке менять чем в обменнике.Кстати, что-то вы давно не рисовали свой любимый график с доходностью китайских облигаций, а там происходят интересные вещи, доходности падают, а вот по трежерям взлетают... hxbbgaf Повідомлень: 19722 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 23:31 kalinavalera1 написав: Вот интересная точка зрения, хотя со многим в этом тексте я не согласен. И есть вопросы. Почему это не была отмена золотого стандарта, как пишет ниже? И разве амеры выкупали свои доллары по 35$ ? выкупали вяло, очень со скрипом и по 35 даже. Неужели так мало подросло золото почти за 50 лет ?

И главный вопрос - чем так плохи спекулянты ? Все биржевики дилеры - все торговцы - в таком случае - спекулянты

И в чем проблема ? Пусть бы выкупали США доллар по рыночной цене и нет проблем. Вот интересная точка зрения, хотя со многим в этом тексте я не согласен. И есть вопросы. Почему это не была отмена золотого стандарта, как пишет ниже? И разве амеры выкупали свои доллары по 35$ ? выкупали вяло, очень со скрипом и по 35 даже. Неужели так мало подросло золото почти за 50 лет ?И главный вопрос - чем так плохи спекулянты ? Все биржевики дилеры - все торговцы - в таком случае - спекулянтыИ в чем проблема ? Пусть бы выкупали США доллар по рыночной цене и нет проблем.

Потому что как всегда не хватало политической воли сразу признать, что они киданули держателей своей валюты. Поэтому тянули еще 4 года после фактической его отмены и только в 1975-м на саммите он был официально отменен. Выкупали до 15 августа 1971-го. Де Голль им сплавил баксов на 3000 тонн золота, за это против него и буза началась.

Потом отменили выкуп. Сейчас Трамп наезжает на китайцев - и это они еще толком трежеря не сливали, а только стали конкурентами на долговом рынке.

Ну, если сравнивать с цифрой 35, то неслабо выросло, почти в 40 раз. Нефть тоже с 1.35 бакса выросла почти в 60 раз.

Ругают спекулянтов, когда пытаются как-то оправдать себя - свой популизм, чрезмерную эмиссию, чрезмерные расходы при неспособности увеличить доходы и т.д., а рынок - это, по сути, и есть спекулянты и от них никуда не деться - разве что вернуться в тоталитаризм. Сейчас у них такое уже не прокатывает, а у нас при каждом скачке курса власть все еще ругает спекулянтов...

США выкупать доллар сейчас? То есть вы о том, что они могли бы как наш НБУ производить интервенцию на рынок и продавать другие валюты в обмен на свой доллар? Начнем с того, что у них их попросту нет, в ЗВР у них нет валюты, есть якобы золото в форт-ноксе, что тоже под очень большим сомнением и вероятность того, что они будут его распродавать при скачке цены, практически, равна нулю, их сейчас ничего не обязывает это делать, ЗС давно нет, разве что распродадут в карман частным лицам и банкам, если их заест коррупция, но это скорей при низкой цене, как Банк Англии слил по 250. Если еще не раздеребанили... Сейчас действует другой механизм - своп-линии, он задействуется для сглаживания колебаний при резком падении или наоборот росте того же доллара, например, к евро, и там, если бакс посыпется, то не американцы будут предоставлять другие валюты в обмен на свою, а другие страны будут печатать больше своих валют и проводить интевенции для сдерживания их роста, если будет принято решение о включении свопов. Но он краткосрочный и ограниченный и зависит от воли других стран. Вот из-за этого я и говорю, что надо покупать драг. металлы, потому что то же евро могут таким образом обесценить вслед за баксом.

Кстати, Никсон - главный кумир Трампа, он даже его портрет у себя вешал. И риторика уже та же - на днях он критиковал ОПЕК и был недоволен ценами, да и пошлины вводит. Чего ожидать от него дальше? ЗС он отменить уже не сможет, так как это почти 50 лет назад за него уже сделал его кумир, а вот снять с США другое обязательство - выплачивать свой долг - и объявить частичный или полный дефолт запросто, как он, кстати, и обещал еще 2 года назад, когда заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться, потом, правда, признал, что погорячился. Или отменить наличный бакс, которым владеет "мафия" - такая риторика у них слышна уже давно (что чуть ли не 90% доллара у "мафии"). Потому что как всегда не хватало политической воли сразу признать, что они киданули держателей своей валюты. Поэтому тянули еще 4 года после фактической его отмены и только в 1975-м на саммите он был официально отменен. Выкупали до 15 августа 1971-го. Де Голль им сплавил баксов на 3000 тонн золота, за это против него и буза началась.Потом отменили выкуп. Сейчас Трамп наезжает на китайцев - и это они еще толком трежеря не сливали, а только стали конкурентами на долговом рынке.Ну, если сравнивать с цифрой 35, то неслабо выросло, почти в 40 раз. Нефть тоже с 1.35 бакса выросла почти в 60 раз.Ругают спекулянтов, когда пытаются как-то оправдать себя - свой популизм, чрезмерную эмиссию, чрезмерные расходы при неспособности увеличить доходы и т.д., а рынок - это, по сути, и есть спекулянты и от них никуда не деться - разве что вернуться в тоталитаризм. Сейчас у них такое уже не прокатывает, а у нас при каждом скачке курса власть все еще ругает спекулянтов...США выкупать доллар сейчас? То есть вы о том, что они могли бы как наш НБУ производить интервенцию на рынок и продавать другие валюты в обмен на свой доллар? Начнем с того, что у них их попросту нет, в ЗВР у них нет валюты, есть якобы золото в форт-ноксе, что тоже под очень большим сомнением и вероятность того, что они будут его распродавать при скачке цены, практически, равна нулю, их сейчас ничего не обязывает это делать, ЗС давно нет, разве что распродадут в карман частным лицам и банкам, если их заест коррупция, но это скорей при низкой цене, как Банк Англии слил по 250. Если еще не раздеребанили... Сейчас действует другой механизм - своп-линии, он задействуется для сглаживания колебаний при резком падении или наоборот росте того же доллара, например, к евро, и там, если бакс посыпется, то не американцы будут предоставлять другие валюты в обмен на свою, а другие страны будут печатать больше своих валют и проводить интевенции для сдерживания их роста, если будет принято решение о включении свопов. Но он краткосрочный и ограниченный и зависит от воли других стран. Вот из-за этого я и говорю, что надо покупать драг. металлы, потому что то же евро могут таким образом обесценить вслед за баксом.Кстати, Никсон - главный кумир Трампа, он даже его портрет у себя вешал. И риторика уже та же - на днях он критиковал ОПЕК и был недоволен ценами, да и пошлины вводит. Чего ожидать от него дальше? ЗС он отменить уже не сможет, так как это почти 50 лет назад за него уже сделал его кумир, а вот снять с США другое обязательство - выплачивать свой долг - и объявить частичный или полный дефолт запросто, как он, кстати, и обещал еще 2 года назад, когда заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться, потом, правда, признал, что погорячился. Или отменить наличный бакс, которым владеет "мафия" - такая риторика у них слышна уже давно (что чуть ли не 90% доллара у "мафии"). hxbbgaf Повідомлень: 19722 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1730173117321733 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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