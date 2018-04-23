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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:21
Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.
Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:40
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
Так а чего вдруг то деньги текли в трежеря, несмотря даже на низкие прибыли, а теперь стало нужно обещать все большую и большую прибыль? Значит, пошел отток из всех американских активов - что-то чуют.
ВЫ ниже привели цену сырьевых товаров, которые значительно выросли в цене.
И выросли они не благодаря инфляции(такой инфляции просто нет), а благодаря спросу.
hxbbgaf написав:
Нефть: +5,79% (+41,44%)
Уголь: +2,10% (+11,38%)
Хлопок: +3,49% (+5,92%)
Пиломатериалы: +13,62% (+38,85%)
Олово: +4,76% (+9,67%)
Медь: +3,00% (+23,79%)
Никель: +10,20% (+59,96%)
Алюминий: +19,89% (+28,73%)
Свинец: +0,20% (+10,00%)
Цинк: +1,17% (+25,41%)
Кобальт: +1,11% (+66,67%)
Тут может быть 2 ответа:
1. Зачем спекулянтам вкладывать деньги в трежеря, когда можно заработать на сырье значительно больше?
2. Если сырье так растёт в цене, значит на него есть спрос. А если есть спрос, значит мировая экономика растёт. А если растёт, значит не нужно покупать защитные активы в виде золота и трежерис.
hxbbgaf написав:
Не надо о сахаре и говядине, они в каждой стране стоят по-разному. У нас яйца сейчас в 2.5 раза дороже чем год назад и что?
По поводу цен на яйца и куриное мясо в Украине, то это к Бахматюку и Косюку. Они яйца отправляют в Эмираты, Ирак, и др. Там покупают дороже. Экспорт увеличился уже в 2 раза. А мясо прут в Европу. Частный бизнес.
Ему не прикажешь кому продавать....
hxbbgaf написав:
Кстати, если растет медь, должно расти и серебро, еще одно подтверждение манипуляции.
С какой стати? Абсолютно разное сырьё, которое используют в разных целях.
Эл.провода и кабеля из серебра ведь не делают. А спрос на них сейчас очень большой.
А с нефтью это будут проблемы и Китая, и США, так как США тоже импортируют половину нефти, да и инфляция издержек коснется всех.
Это так. Только американцы и сами добывают много нефти, и тоже зарабатывают на цене. А Китай молча курит в сторонке....
Наблюдательный, нефть выросла в 1.5 раза за год благодаря спросу? Что это за спрос такой, вроде он почти не изменился за год в миллионах баррелей?
Так, что, вероятно, не только благодаря спросу. И золото и серебро, кстати, тоже используются в промышленности.
А зачем спекулантам тогда вкладывать в доллар, если можно заработать на сырье? Или доллар уже не защитный актив?
Если мясо прут в Европу, значит, оно там подорожало. А мы уже 3.5 года с таким курсом, но поперли только теперь. Кстати, недавно встречал график цен на яйца в США и они там за год значительно подорожали.
Медь и серебро что добываются на одних рудниках, так что не совсем разное.
Ну, американцев тоже импортируют половину нефти, так что для страны в целом это больше убыток чем прибыль. Китайцы импортируют где-то 65%, так что не такая большая и разница.
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