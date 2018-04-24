Трежеря и бакс - это, фактически, один продукт, так как трежеря номинированы в баксе. Разница только в тех 2.9% годовых.
Неверно. Доллар - это безотзывный бессрочный вексель союза частных американских банков с нулевой доходностью, представляющий из себя банковский пассив, выпущенный под активы (на 90% - трежерес и ипотечные облигации). Трежерес - срочные обязательства Казначейства США, срок обращения которых - от 13-ти недель (билс), до 10-ти лет с различной доходностью (чем дольше срок обращения, тем выше доходность)